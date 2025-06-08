У Путіна є шанс перемогти за умови дуже тривалої та багаторічної війни, — Зеленський (відео)

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що лідер РФ Володимир Путін хоче вести багаторічну війну проти України. На думку глави держави, закінчити війну без поразки України означатиме поразку для самого очільника Кремля.

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Про це він розповів у інтерв'ю ABC News.

За словами глави держави, лідер РФ не хоче завершення війни, а в його голові закінчити війну "без поразки України — це поразка для нього".

"Я знаю, що Путін не хоче закінчувати війну. І вони [росіяни — ред.] щодо завершення війни будуть прагматичними. Якщо на них буде сильний тиск — вони її закінчать", — сказав Зеленський.

Український президент переконаний, що РФ може виграти війну проти України, якщо тільки "якщо це буде дуже-дуже війна і без санкцій".

"Це — те, чого він насправді хоче, оскільки йому будуть потрібні гроші на війну, і він хоче сидіти в Кремлі до самої смерті", — сказав глави держави.

Раніше Зеленський розповів нові деталі операції "Павутина". За словами президента, російські водії фур навіть не здогадувалися, що їх використовували "втемну" для спецоперації.

Також стало відомо, що США мали 20 тисяч ракет Україні, але їх відправили на Близький Схід. Зеленський додає, що ці ракети були призначені для Києва адміністрацією Джо Байдена.