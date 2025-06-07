Російські водії вантажівок нічого не знали: Зеленський про спецоперацію "Павутина"

Російські водії фур, які стали платформами для масштабної атаки на військові літаки, навіть не здогадувалися, що їх використовували "втемну" для спецоперації.

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Про це ABC News розповів президент України Володимир Зеленський.

Безпілотники, використовувані для проведення атаки, були заховані в "мобільних будинках" з розсувними дахами, які були завантажені на вантажівки. Водії ж нічого не знали про таємний вантаж, який активувався дистанційно.

"Вони нічого не знали", — сказав Зеленський, додавши, що водії просто виконували свою роботу.

Президент також повідомив, що спецслужби країни використовували тільки українську зброю, не застосовуючи техніку, наявну в арсеналах союзників.

"Я дуже хотів використовувати тільки те, що ми виробляємо, і щоб поділ був дуже чітким", — наголосив глава держави.

Нагадаємо, 1 червня дрони Служби безпеки України завдали удару по російських літаках А-50, Ту-95 і Ту-22 М3. Було атаковано одразу декілька військових аеродромів.

За результатами спецоперації "Павутина", перебіг якої контролював особисто Володимир Зеленський, було уражено 41 російський літак.

Після цього, 6 червня, ЗС РФ атакували Україну "шахедами" і ракетами, заявивши про "відповідь" на "теракти київського режиму". Водночас аналітики ресурсу Defence Express повідомили, що для атаки РФ підняла всього 7 стратегічних бомбардувальників, причому завантажених максимально. "Відплата" Кремля, за їхньою оцінкою, лише підтвердила наявні проблеми з авіацією.