Российские водители грузовиков ничего не знали: Зеленский о спецоперации "Паутина"

Российские водители фур, которые стали платформами для масштабной атаки на военные самолеты, даже не догадывались, что их использовали "втемную" для спецоперации

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Об этом ABC News рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

Беспилотники, используемые для проведения атаки, были спрятаны в "мобильных домах" с раздвижными крышами, которые были загружены на грузовики. Водители же ничего не знали о тайном грузе, который активировался дистанционно.

"Они ничего не знали", — сказал Зеленский, добавив, что водители просто выполняли свою работу.

Президент также сообщил, что спецслужбы страны использовали только украинское оружие, не применяя технику, имеющуюся в арсеналах союзников.

"Я очень хотел использовать только то, что мы производим, и чтобы разделение было очень четким", — подчеркнул глава государства.

Напомним, 1 июня дроны Службы безопасности Украины нанесли удар по российским самолетам А-50, Ту-95 и Ту-22 М3. Были атакованы сразу несколько военных аэродромов.

По результатам спецоперации "Паутина", ход которой контролировал лично Владимир Зеленский, был поражен 41 российский самолет.

После этого, 6 июня, ВС РФ атаковали Украину "шахедами" и ракетами, заявив об "ответе" на "теракты киевского режима". В то же время аналитики ресурса Defence Express сообщили, что для атаки РФ подняла всего 7 стратегических бомбардировщиков, причем загруженных максимально. "Возмездие" Кремля, по их оценке, лишь подтвердило имеющиеся проблемы с авиацией.