Возмездие за "Паутину": в Defence Express объяснили, почему РФ оконфузилась ночным ударом по Украине

Для обстрела территории Украины 6 июня, которую Минобороны РФ объявило "возмездием" за спецоперацию СБУ по резне российской стратегической авиации "Паутина", Россия смогла поднять лишь 7 стратегических бомбардировщиков, которые были загружены фактически по максимуму.

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Об этом пишет издание Defence Express.

Отмечается, что так называемая операция "возмездие" доказала, что у России есть большие проблемы со стратегической авиацией, поскольку в воздух удалось поднять только 7 стратегических бомбардировщиков, которые пришлось загрузить едва на по максимуму

Эксперты отметили, что во время дальнобойной атаки РФ по Украине в ночь на 6 июня Россия запустила 36 крылатых ракет Х-101 с самолетов стратегической авиации в комбинации вместе с 6 баллистическими ракетами с ОТРК "Искандер" и/или KN-23, 2 крылатыми Р-500 от ОТРК "Искандер" и 407 "шахедов" и имитаторов.

Именно на крылатых ракетах остановились аналитики, поскольку пропаганда РФ подавала, как "расплату" за операцию "Паутина" с резней стратегической авиации РФ и намеревалась доказать, что этот удар не был для нее неощутимым.

Как результат, для удара россияне использовали только 5 Ту-95МС и 2 Ту-160, которые ранее обычно несли по 1-3 ракеты, то в этой атаке их зарядили почти по максимуму, в среднем по 5 ракет на самолет.

"И это если не считать, что часть российских крылатых ракет падает еще где-то на территории РФ и враг, скорее всего, запустил более 36 Х-101, но не все долетели. Последний раз такое фиксировалось в августе 2024 года 26 августа во время крупнейшего, в то время, комбинированного удара, который насчитывал не менее 127 ракет. Тогда 11 самолетов Ту-95МС запустили 77 крылатых ракет Х-101", — отмечают аналитики.

Они добавили, что обычно нагрузку на самолеты уменьшают, чтобы они дольше прослужили, так же, с целью сохранения моторесурса ограниченно используются Ту-160.

"Таким образом, если РФ захочет поддерживать аналогичный темп и мощность залпа крылатыми ракетами воздушного базирования, то альтернатив, кроме как постоянно гонять ограниченное количество самолетов с полной нагрузкой, у них не просматривается. Как минимум, в краткосрочной перспективе", — резюмировали в Defence Express.

Атака по Украине 6 июня: что известно

В ночь на 6 июня ВС РФ ударили по Украине более 450 средствами поражения. Они использовали 407 дронов ("Шахедов" и имитаторов), также 6 баллистических ракет "Искандер-М", 2 крылатые ракеты "Искандер-К", а также ракеты Х-101. Средства ПВО сбили/обезвредили 369 БпЛА, 4 из 6 "Искандер-М", 30 из 36 Х-101, обе "Искандер-К".

Во время удара 6 июня любой мог увидеть пуски ракет ПВО, попадание ракет и дронов, падение обломков. Неизвестные лица подключились к вебкамерам и вывели видео на YouTube.

Военные администрации атакованных регионов и ГСЧС рассказали о последствиях российского удара.