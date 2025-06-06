РФ ночью бомбила Украину: повреждено метро, дома и образовательные учреждения, детали (видео)
В ночь на 6 июня российские оккупационные войска нанесли массированный удар по территории Украины крылатыми ракетами и ударными беспилотниками типа "шахед", в результате чего взрывы раздавались в большинстве украинских городов, а в Киеве обломки БПЛА повредили образовательное учреждение и пути столичного метрополитена.
Фокус собрал всю информацию, которая пока известна о вражеском российском обстреле Украины.
После полуночи мониторинговые телеграм-каналы сообщили, что с аэродрома "Оленья" взлетели два бомбардировщика Ту-95МС, которые являются носителями крылатых ракет.
А уже около часа ночи Воздушные силы ВСУ объявили воздушную тревогу по всей территории Украины. Примерно в это же время корреспонденты Фокуса начали сообщать о первых взрывах в Кременчуге и Киеве, которые в течение ночи повторялись.
Ближе к трем часам ночи звуки взрывов начали раздаваться в Луцке.
Кроме того, власти Киева предупреждали, что из-за ночной российской атаки на левом берегу города возможны отключения света.
Последствия ночной атаки РФ по Украине
В Киеве были зафиксированы следующие повреждения:
- Соломенский район (пожар в нежилой зоне и возгорание на 8-10 этажах 16-этажного жилого дома);
- Дарницкий район (падение обломков "шахеда" на детскую площадку);
- Голосеевский район (пожар на объекте гражданской инфраструктуры, падение частей сбитых целей возле АЗС);
- Шевченковский район (пожар в зоне нежилой застройки);
- Деснянский район (обнаружены обломки сбитого вражеского БпЛА на открытой территории);
- Днепровский район (значительные повреждения АЗС).
"Зафиксировано повреждение окон в учреждениях социальной сферы и жилых домах рядом с очагами возгораний", — отметили в КГВА.
Также сообщалось, что россияне нанесли удар по учебному заведению в Соломенском районе столицы.
Городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате российских ударов известно о по меньшей мере 20 пострадавших.
"В столице в результате атаки врага погиб один человек. По последним данным от медиков, пострадали сейчас 20 человек. 16 из них медики госпитализировали", — написал Кличко.
Кроме того, начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко подчеркнул, что повреждениям подверглась колея метро между станциями метро Дарница и Левобережная.
В то же время в Чернигове "шахед" взорвался рядом с многоэтажкой.
"Взрыв шахеда зафиксирован возле многоэтажки, в результате которого повреждены двери и окна дома", — сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский.
В Луцке была повреждена кровля жилого дома.
"По состоянию на эту минуту имеем поврежденную кровлю одного из многоквартирных домов, много выбитых окон в многоквартирных домах, повреждены коммерческие объекты и частные автомобили", — написал мэр Луцка Игорь Полищук.
В Тернополе из-за вражеских атак произошел взрыв на АЗС, а часть города осталась без света.
"В результате атаки врага в Тернополе есть попадания в промышленные объекты и объекты инфраструктуры. На месте работают соответствующие службы. Плотно закройте окна. Часть Тернополя без электроэнергии", — подчеркнул мэр города Сергей Надал.
Напомним, в ночь на 6 июня РФ атаковала Украину ракетами и дронами, а опасность была объявлена по всей территории.
3 июня ВС РФ ударили по центру Сум из реактивных систем залпового огня.