РФ ночью бомбила Украину: повреждено метро, дома и образовательные учреждения, детали (видео)

В ночь на 6 июня российские оккупационные войска нанесли массированный удар по территории Украины крылатыми ракетами и ударными беспилотниками типа "шахед", в результате чего взрывы раздавались в большинстве украинских городов, а в Киеве обломки БПЛА повредили образовательное учреждение и пути столичного метрополитена.

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Фокус собрал всю информацию, которая пока известна о вражеском российском обстреле Украины.

После полуночи мониторинговые телеграм-каналы сообщили, что с аэродрома "Оленья" взлетели два бомбардировщика Ту-95МС, которые являются носителями крылатых ракет.

А уже около часа ночи Воздушные силы ВСУ объявили воздушную тревогу по всей территории Украины. Примерно в это же время корреспонденты Фокуса начали сообщать о первых взрывах в Кременчуге и Киеве, которые в течение ночи повторялись.

Ближе к трем часам ночи звуки взрывов начали раздаваться в Луцке.

Кроме того, власти Киева предупреждали, что из-за ночной российской атаки на левом берегу города возможны отключения света.

Последствия ночной атаки РФ по Украине

В Киеве были зафиксированы следующие повреждения:

Соломенский район (пожар в нежилой зоне и возгорание на 8-10 этажах 16-этажного жилого дома);

Дарницкий район (падение обломков "шахеда" на детскую площадку);

Голосеевский район (пожар на объекте гражданской инфраструктуры, падение частей сбитых целей возле АЗС);

Шевченковский район (пожар в зоне нежилой застройки);

Деснянский район (обнаружены обломки сбитого вражеского БпЛА на открытой территории);

Днепровский район (значительные повреждения АЗС).

"Зафиксировано повреждение окон в учреждениях социальной сферы и жилых домах рядом с очагами возгораний", — отметили в КГВА.

Также сообщалось, что россияне нанесли удар по учебному заведению в Соломенском районе столицы.

Городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате российских ударов известно о по меньшей мере 20 пострадавших.

"В столице в результате атаки врага погиб один человек. По последним данным от медиков, пострадали сейчас 20 человек. 16 из них медики госпитализировали", — написал Кличко.

Кроме того, начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко подчеркнул, что повреждениям подверглась колея метро между станциями метро Дарница и Левобережная.

Пост Ткаченко

В то же время в Чернигове "шахед" взорвался рядом с многоэтажкой.

"Взрыв шахеда зафиксирован возле многоэтажки, в результате которого повреждены двери и окна дома", — сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский.

В Луцке была повреждена кровля жилого дома.

"По состоянию на эту минуту имеем поврежденную кровлю одного из многоквартирных домов, много выбитых окон в многоквартирных домах, повреждены коммерческие объекты и частные автомобили", — написал мэр Луцка Игорь Полищук.

Пост Полищука Фото: скриншот

В Тернополе из-за вражеских атак произошел взрыв на АЗС, а часть города осталась без света.

"В результате атаки врага в Тернополе есть попадания в промышленные объекты и объекты инфраструктуры. На месте работают соответствующие службы. Плотно закройте окна. Часть Тернополя без электроэнергии", — подчеркнул мэр города Сергей Надал.

Напомним, в ночь на 6 июня РФ атаковала Украину ракетами и дронами, а опасность была объявлена по всей территории.

3 июня ВС РФ ударили по центру Сум из реактивных систем залпового огня.