РФ атакует Украину ракетами и дронами: опасность объявлена по всей территории, что известно

В ночь на 6 июня российские оккупационные войска наносят комбинированный удар, запуская по территории Украины крылатые ракеты и ударные дроны типа "Шахед".

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Воздушная тревога была объявлена во всех областях Украины.

"Воздушная тревога по всей территории Украины!", — отметили в Воздушных силах ВСУ.

Воздушная тревога в ночь на 6 июня Фото: скриншот

Мониторинговые телеграм-каналы около полуночи сообщали о взлете двух бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома "Оленья".

"Если вылет боевой: ориентировочный выход на пусковые рубежи Саратовской области — 02:30, Каспийского моря — 03:10", — говорится в сообщении.

Кроме того, ПС ВСУ предупреждали о группах вражеских БПЛА, которые летели в направлениях Киева, Винницы, Житомира, Днепра, Черкасс и других украинских городов.

Корреспонденты Фокуса сообщали о взрывах в Кременчуге и Киеве.

Правда, по взрывам в столице КГВА уверяла о работе в городе ПВО по вражеским целям.

На момент публикации материала информации о разрушениях или пострадавших в результате российской атаки не было.

Напомним, в ночь с 4 на 5 июня РФ ударила ракетой по Харькову.

3 июня ВС РФ ударили по центру Сум из реактивных систем залпового огня.