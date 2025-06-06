"Ползучее наступление на запад": ВС РФ запустили по Украине 407 дронов и 44 ракеты, — Игнат

В ночь на 6 июня ВС РФ ударили по Украине дронами-камикадзе "Шахед" и дронами-имитаторами, ракетами Х-101, Х-31П, "Искандер-К", "Искандер-М". Российские средства поражения зашли в воздушное пространство с востока и юга и продвигались в сторону западных областей, сообщили в Воздушных силах. В течение 14 часов враг запустил суммарно 452 целей.

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Об итогах российского удара по Украине рассказал представитель Воздушного командования, полковник Юрий Игнат в эфире телемарафона. Также появился официальный отчет Генштаба об обстреле 6 июня.

Отчет командования опубликовали около 10:50 6 июня. Указано, что россияне запустили по украинцам 407 дронов ("Шахедов" и имитаторов) и 47 ракет различных типов. Средства поражения ВС РФ сбивались самолетами, зенитками, пулеметами мобильных огневых групп, средствами РЭБ и беспилотниками. В итоге удалось сбить 406 целей, говорится в отчете. При этом зафиксировано 13 попаданий и 19 случаев падения обломков, написало Воздушное командование.

Каковы результаты работы ПВО в ночь на 6 июня:

дроны (летели из Курска, Орла, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарска, Гвардейское) — россияне запустили 407 БпЛА, а сбили/обезвредили 199 "Шахедов" и 169 имитаторов. Результат ночной работы ВС — "минус" 369 БпЛА РФ;

баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 (из-под Курска и Воронежа) — было шесть, сбили четыре, а еще две — "не достигли цели и локально потеряны";

крылатые ракеты Х-101 (Ту-95МС/Ту-160МС из-под Саратова и над Каспием) — было 36, сбили 30;

крылатые ракеты Искандер-К (из-под Джанкоя) — было две, все сбили;

противорадиолокационная Х-31П (из акватории Черного моря) — одна ракета, о сбитии информации нет.

На инфографике командования видим, что треть российских средств поражения обезвредили средствами РЭБ: дезориентировали даже ракету. В отчете Воздушного командования нет данных об атаке крылатых ракет "Калибр".

Ночной удар РФ — итоги атаки с 20:00 5 июня по 10:00 6 июня Фото: Командование Воздышных Сил ВСУ

Ночной удар РФ — детали обстрела 6 июня

В эфире телемарафона Юрий Игнат подтвердил, что Украину атаковали средства поражения воздушного и наземного базирования, а о морских ракетоносителях не упоминал. Офицер рассказал, что средства поражения целенаправленно двигались в сторону западных областей.

"Вся масса этих БПЛА шла сегодня таким ползучим наступлением к западным регионам нашего государства", — сказал он.

Представитель Воздушных сил сообщил, что за российскими ракетами и дронами "охотилась" украинская авиация, а также F-16 и "Миражи". По его словам, западные самолеты отработали "довольно таки эффективно, поэтому имеем мощный результат". Игнат объяснил, что большое количество различных средств поражения, по замыслу россиян, перегружает средства ПВО и поэтому "есть и попадания".

"Сбить все невозможно при таких массированных огромных атаках на такой огромной площади, как территория нашего государства. Хочу напомнить, что атаковано фактически большинство украинских регионов и востока, и вплоть до Левобережья", — отметил Игнат в телемарафоне (эфир около 9:20).

Отметим, Фокус писал об ударе РФ, который состоялся в ночь с 5 на 6 июня. Как сообщили украинцы в соцсетях, а затем подтвердили военные администрации, взрывалось в Киеве, Кременчуге, Тернополе, Луцке. В Киеве погибли три человека — это спасатели, которые бросились помогать людям во время российского удара. Еще девять спасателей получили ранения, сообщили в ГСЧС.

Напоминаем, 6 июня появились видео из Соломенского района Киева, на которых показали состояние квартиры после удара ВС РФ.