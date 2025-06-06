Вынесло стену на 11 этаже: какие последствия удара РФ по Соломенскому району Киева (видео)

Во время ночного удара Вооруженных сил Российской Федерации в Киеве пострадал многоквартирный дом, в котором от пожара почернела стена на четырех этажах. На видео с места событий — квартира на уровне 10-11 этажа, в которой вынесло внешнюю стену и разбиты все вещи.

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Фокус собрал информацию о последствиях удара РФ по Соломенскому району столицы.

Видео из Соломенского района столицы появилось в канале "Украина Сейчас" в сети утром 6 июня. В кадр попал высотный дом, который пострадал от российского удара. Видим, что на 8-10 высших этажей взрывная волна вынесла все окна и рамы на балконах. Кроме того, снесло обшивку стены, которая свисает на уровне, вероятно, 6-8 этажа. В одной из квартир исчез фрагмент внешней стены: по словам автора видео, наиболее пострадавшее помещение расположено на уровне 10-11 этажа. На видео "Новости Live" видим, что выгорели все комнаты и не осталось ни одной целой вещи.

На еще одной записи, которая появилась в сети, — криминалисты, которые работают на месте российского преступления. В кадр попали обломки дрона-камикадзе "Шахед". Есть большие фрагменты, похожие на двигатель, и меньшие, похожие на обломки корпуса и обгоревшую электронику.

Ночной удар РФ — обломки "Шахеда" в Соломенском районе Киева Фото: Украина Сейчас

Между тем одна из пользовательниц соцсети X с ником "Ирина Немецких" рассказала о последствиях удара РФ для библиотеки им. Сковороды в Соломенском районе. По ее словам, в библиотеке выбило все окна. Фото или видео с разрушениями пока не отыскалось.

Ночной удар РФ — информация о разрушении библиотеки в Соломенском районе Киева Фото: Скриншот

Как сообщили в ГСЧС, в Соломенском районе Киева из-за попадания дрона начался пожар в квартире на 11 этаже 16-этажного дома. Из поврежденного помещения эвакуировали трех человек. Также уточняется, что загорелся ангар площадью 500 кв. м. Другие разрушения в столице — в Голосеевском районе (пожар на объекте инфраструктуры).

Ночной удар РФ — что произошло 6 июня

Отметим, в ночь на 6 июня ВС РФ ударили по Украине дронами-камикадзе "Шахед", ракетами Х-101, "Калибрами" и "Искандерами". Согласно данным военных администраций и публикаций медиа и в соцсетях, взрывалось в Киеве, Тернополе, Луцке, Хмельницком. Как заявил городской голова Киева Виталий Кличко, в результате российской атаки погибли четыре человека, получили ранения около 20. Падение обломков, возгорание и разрушения зафиксировали в шести районах: Соломенском, Дарницком, Голосеевском, Шевченковском, Деснянском, Днепровском.

В городе повреждены пути метрополитена, которые будут восстанавливать в течение следующих суток, заявил чиновник. Между тем на фото из Луцка фигурирует девятиэтажка, у которой взрывная волна снесла технический этаж и выбили все окна. В Тернополе горожан просят меньше бывать на улице из-за пожара, заявили местные власти.

Напоминаем, 3 июня российские военные ударили по центру Сум из дальнобойной установки залпового огня и убили гражданских прямо в центре города.