Винесло стіну на 11 поверсі: які наслідки удару РФ по Солом'янському району Києва (відео)

Під час нічного удару Збройних сил Російської Федерації у Києві постраждав багатоквартирний будинок, у якому від пожежі почорніла стіна на чотирьох поверхах. На відео з місця подій — квартира на рівні 10-11 поверху, у якій винесло зовнішню стіну та потрощено усі речі.

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Фокус зібрав інформацію про наслідки удару РФ по Солом'янському району столиці.

Відео з Солом'янського району столиці з'явилось у каналі "Україна Сейчас" у мережі зранку 6 червня. У кадр потрапив висотний будинок, який постраждав від російського удару. Бачимо, що на 8-10 вищих поверхів вибухова хвиля винесла усі вікна та рами на балконах. Крім того, знесло обшивку стіни, яка звисає на рівні, ймовірно, 6-8 поверху. У одній з квартир зник фрагмент зовнішньої стіни: зі слів автора відео, найбільш постраждале помешкання розташоване на рівні 10-11 поверху. На відео "Новини Live" бачимо, що вигоріли усі кімнати й не залишилось жодної цілої речі.

На ще одному записі, який з'явився у мережі, — криміналісти, які працюють на місці російського злочину. У кадр потрапили уламки дрона-камікадзе "Шахед". Є більші фрагменти, схожі на двигун, та менші, схожі на уламки корпусу та обгорілу електроніку.

Нічний удар РФ - уламки "Шахеда" у Солом'янському районі Києва Фото: Україна Сейчас

Тим часом одна з користувачок соцмережі X з ніком "Ірина Німецьких" розповіла про наслідки удару РФ для бібліотеки ім. Сковороди у Солом'янському районі. З її слів, у бібліотеці вибило усі вікна. Фото або відео з руйнуваннями поки що не відшукалось.

Нічний удар РФ - інформація про руйнування бібліотеки у Солом'янському районі Києва Фото: Скриншот

Як повідомили у ДСНС, у Солом'янському районі Києва через влучання дрона почалась пожежа у квартирі на 11 поверсі 16-поверхового будинку. З пошкодженого помешкання евакуювали трьох людей. Також уточнюється, що загорівся ангар площею 500 кв. м. Інші руйнування у столиці — у Голосіївському районі (пожежа на об'єкті інфраструктури).

Нічний удар РФ — що сталось 6 червня

Зазначимо, в ніч на 6 червня ЗС РФ вдарили по Україні дронами-камікадзе "Шахед", ракетами Х-101, "Калібрами" та "Іскандерами". Згідно з даними військових адміністрацій та публікацій медіа й у соцмережах, вибухало у Києві, Тернополі, Луцьку, Хмельницькому. Як заявив міський голова Києва Віталій Кличко, внаслідок російської атаки загинуло четверо людей, отримали поранення близько 20. Падіння уламків, займання та руйнування зафіксували у шести районах: Солом'янському, Дарницькому, Голосіївському, Шевченківському, Деснянському, Дніпровському.

У місті пошкоджено колії метрополітену, які відновлюватимуть протягом наступної доби, заявив посадовець. Тим часом на фото з Луцька фігурує дев'ятиповерхівка, у якої вибухова хвиля знесла технічний поверх та вибили усі вікна. У Тернополі містян просять менше бувати на вулиці через пожежу, заявила місцева влада.

Нагадуємо, 3 червня російські військові вдарили по центру Сум з далекобійної установки залпового вогню та убили цивільних просто у центрі міста.