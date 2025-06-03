Удар РФ по центру Сум із РСЗВ: кількість загиблих збільшилася до чотирьох (фото)

Кількість жертв через удар російської армії по Сумах збільшилася до чотирьох. У лікарні помер чоловік, а його семирічна донька отримала важкі поранення.

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Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

"У лікарні помер 43-річний чоловік, який перебував у вкрай важкому стані. Його 7-річна донька — тяжкопоранена", — сказано в повідомленні ОВА.

Чиновники висловили співчуття рідним і близьким родини.

У Сумах прогриміли вибухи з ранку 3 червня

Армія РФ вдарила по Сумах: що відомо

Близько 9:20 ранку 3 червня в Сумах прогриміли вибухи: окупанти обстріляли центральну вулицю міста. Спочатку було відомо про двох загиблих і 20 постраждалих. Також горіли автомобілі.

Глав Сумської ОВА Олег Григоров розповідав про влучання ракет РСЗВ у житлові будинки та медичний заклад і автомобілі. Загалом зафіксовано щонайменше п'ять ударів.

"Один зі снарядів влучив у жваву дорогу, просто під час ранкового руху. Люди їхали у справах. Це був цілеспрямований удар по цивільному населенню. І це ще раз показує: ми маємо справу з ворогом, якому байдуже людське життя", — повідомив він.

Зазначимо, що російська армія розширює зону бойових дій у Сумській області. Через це Сумам загрожують артилерійські удари.

За даними представника підрозділу "Сталевий кордон" ДПСУ Івана Шевцова, ЗС РФ прорвалися на 15-кілометровому відрізку кордону в Сумській області та пройшли вглиб на відстань 6-7 км.