"Нестабільна ситуація": ЗС РФ просунулись на 6-7 км вглиб Сумської області, — "Сталевий кордон" (відео)

Російська Федерація наступає на Сумську область і прорвалась на відрізку шириною майже 15 км. Росіяни планують окупувати Сумську та Харківську області, щоб створити "буферну зону", заявив український військовий.

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Про наступ РФ під Сумами речник підрозділу "Сталевий кордон" ДПСУ Іван Шевцов розповів у ефірі всеукраїнського телемарафону.

Шевцов повідомив, що ситуація в Сумській області "нестабільна". З його слів, ЗС РФ прорвались на 15-кілометровому відрізку кордону і пройшли вглиб української території на відстань 6–7 км. Водночас росіяни посилили обстріли Сум, близьких населених пунктів. З його слів, військова адміністрація евакуює людей з 10 сіл, наближених до лінії боїв, а повідомлення російських воєнкорів про 200 точок вивезення — це фейк.

"Наразі, якщо говорити про ту територію, яку вже зміг окупувати ворог, це по фронту близько 15 км і близько 6–7 км в глибину. Ворог намагається просунутись в бік Юнаківки й для нього це стратегічно важливий населений пункт", — додав він.

Український військовий відповів на питання, чи хоче РФ окупувати місто Суми. Пресофіцер наголосив, що росіяни не просто хочуть створити буферну зону біля кордону, шириною 20–30 км. Москва планує окупувати і Сумську, і Харківську області, і усі регіони на сході, сказав він.

"Буферна зона — це та сама лінія зіткнення, на якій будуть точитись постійно бої. У ворога є намір не просто зайти там створити так звану буферну зону в 20–30 км, а повністю захопити Сумську область. Так само як Харківську та інші області на сході України", — заявив Шевцов.

Наступ РФ — деталі

На карті аналітиків DeepState на основі звітів командування та інформації про військових позначена лінія боїв станом на 1 червня. Бачимо дві ділянки, на яких просунулись росіяни. На північ від Сум ворог окупував 121,57 кв. км та контролює прикордонні села від Костянтинівки до Новенького та Басівки. Один з "язиків" дістався до Локні — села, розташованого за 2–3 км від Юнаківки. Друга червона ділянка — місцевість на північний схід біля Миропілля (3,11 кв. км). Карта демонструє темпи просування ворога: 23 травня — окупація 65 кв. км, 1 червня — 124,68 кв. км (зростання удвічі). Площа Сумської області майже 29 тис. кв. км, тобто площа окупації — менш як половина відсотка (0,4%).

Наступ РФ — ситуація в Сумській області станом на 1 червня Фото: Скриншот

У звіті Генштабу ЗСУ, який опублікували на Facebook 2 червня, повідомили про 16 атак ЗС РФ на Курському напрямку: про просування росіян та про ситуацію в Локні та Юнаківці даних немає.

Зазначимо, 28 травня президент України Володимир Зеленський повідомив, що росіяни зібрали на кордоні Сумської області 50-тисячне військо і відбудеться наступ РФ для створення "буферної зони". Глава держави додав, що ворогу заважає успішний спротив Сил оборони під Покровськом та Костянтинівкою і російське Міноборони не може перекинути війська на інші відрізки фронту.

Нагадуємо, 29 травня видання The New York Times розповіло про новий фронт, відкритий ЗС РФ, і про намір Кремля просунутись не лише у Донецькій області.