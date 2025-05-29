ЗС РФ відкривають новий фронт: Росія просувається не лише на Донбасі, — NYT

Попри прямі переговори з Україною, Росія різко посилила бойові дії, розпочавши масштабний наступ. Експерти називають ці атаки найінтенсивнішими за весь період 2024–2025 років.

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Про це пише The New York Times.

Російські війська просуваються на сході України, зокрема в районі Донбасу, та відкрили новий фронт на півночі країни. Водночас українські міста зазнають потужних комбінованих ударів дронами і ракетами — одних із найбільших за весь час повномасштабної війни.

За оцінками західних експертів, Москва готувалася до цього наступу всю зиму: накопичувала ресурси, покращувала систему комунікацій і випробовувала нові методи застосування ударних безпілотників.

Хоча темпи просування на фронті залишаються повільними, експерти звертають увагу, що головна мета Кремля — зміцнити свої позиції під час дипломатичних переговорів. Росія звикла поєднувати бойові дії з дипломатичними маневрами, щоб впливати на переговорний процес.

Попри мирні переговори, Росія не готова до поступок

Хоча цього року відбулися перші з 2022-го прямі переговори між представниками Росії та України, Москва поки не демонструє жодних ознак готовності до компромісу. Президент РФ Володимир Путін заявив, що війна триватиме доти, поки не будуть усунені "першопричини конфлікту" — фактично підтвердивши свої жорсткі умови до Києва.

Водночас, колишній президент США Дональд Трамп, який раніше висловлював підтримку Путіну, різко змінив тон, попередивши, що Росія "грає з вогнем" і натякнувши на можливе введення нових санкцій.

Хоча рішення Вашингтона про застосування рішучих заходів поки що залишається невизначеним, експерти застерігають, що Росія може використати цей період активних бойових дій для посилення своїх позицій у переговорному процесі. Водночас Кремль обґрунтовує свої удари по українських містах як відповідь на атаки українських безпілотників на російські території.

Загострення російських наступальних дій вже спричинило збільшення кількості жертв серед мирного населення, що викликає гнів та розчарування в українському суспільстві. Внаслідок цього довіра до мирних ініціатив з боку Росії стрімко знижується.

Попри невизначеність у питанні американської підтримки, Київ активно зміцнює партнерські відносини з європейськими країнами. Хоча поки що немає прориву у війні, нова хвиля насильства може свідчити про те, що Росія готується до вирішального етапу конфлікту — чи то на полі бою, чи в переговорах.

Незважаючи на відновлення контактів між сторонами у Стамбулі під тиском Вашингтона, українська влада та експерти впевнені: посилення російських атак свідчить про відсутність у Кремля справжнього бажання домовлятися. За їхніми оцінками, головна мета Москви — не дипломатичні поступки, а здобуття переваги через військові дії.

Нагадаємо, у середу, 28 травня, Росія анонсувала другий раунд прямих переговорів з Україною, який може відбутися у Стамбулі вже в понеділок, 2 червня.

Фокус з'ясував, які питання можуть бути винесені на обговорення 2 червня під час другим раундом мирних переговорів у Стамбулі між українською та російською делегаціями, та наскільки реалістично їх реалізувати.

Фокус також писав, що серед умов завершення війни, які президент РФ Володимир Путін хоче включити в меморандум про мирний договір, є припинення розширення Північноатлантичного альянсу (НАТО) на схід, скасування антиросійських санкцій і захист російськомовних громадян України.