ВС РФ открывают новый фронт: Россия продвигается не только на Донбассе, — NYT

Несмотря на прямые переговоры с Украиной, Россия резко усилила боевые действия, начав масштабное наступление. Эксперты называют эти атаки самыми интенсивными за весь период 2024-2025 годов.

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Об этом пишет The New York Times.

Российские войска продвигаются на востоке Украины, в частности в районе Донбасса, и открыли новый фронт на севере страны. В то же время украинские города подвергаются мощным комбинированным ударам дронами и ракетами — одним из крупнейших за все время полномасштабной войны.

По оценкам западных экспертов, Москва готовилась к этому наступлению всю зиму: накапливала ресурсы, улучшала систему коммуникаций и испытывала новые методы применения ударных беспилотников.

Хотя темпы продвижения на фронте остаются медленными, эксперты обращают внимание, что главная цель Кремля — укрепить свои позиции во время дипломатических переговоров. Россия привыкла сочетать боевые действия с дипломатическими маневрами, чтобы влиять на переговорный процесс.

Несмотря на мирные переговоры, Россия не готова к уступкам

Хотя в этом году состоялись первые с 2022-го прямые переговоры между представителями России и Украины, Москва пока не демонстрирует никаких признаков готовности к компромиссу. Президент РФ Владимир Путин заявил, что война будет продолжаться до тех пор, пока не будут устранены "первопричины конфликта" — фактически подтвердив свои жесткие условия к Киеву.

В то же время, бывший президент США Дональд Трамп, который ранее выражал поддержку Путину, резко сменил тон, предупредив, что Россия "играет с огнем" и намекнув на возможное введение новых санкций.

Хотя решение Вашингтона о применении решительных мер пока остается неопределенным, эксперты предостерегают, что Россия может использовать этот период активных боевых действий для усиления своих позиций в переговорном процессе. В то же время Кремль обосновывает свои удары по украинским городам как ответ на атаки украинских беспилотников на российские территории.

Обострение российских наступательных действий уже привело к увеличению количества жертв среди мирного населения, что вызывает гнев и разочарование в украинском обществе. Вследствие этого доверие к мирным инициативам со стороны России стремительно снижается.

Несмотря на неопределенность в вопросе американской поддержки, Киев активно укрепляет партнерские отношения с европейскими странами. Хотя пока нет прорыва в войне, новая волна насилия может свидетельствовать о том, что Россия готовится к решающему этапу конфликта — то ли на поле боя, то ли в переговорах.

Несмотря на возобновление контактов между сторонами в Стамбуле под давлением Вашингтона, украинские власти и эксперты уверены: усиление российских атак свидетельствует об отсутствии у Кремля настоящего желания договариваться. По их оценкам, главная цель Москвы — не дипломатические уступки, а получение преимущества через военные действия.

Напомним, в среду, 28 мая, Россия анонсировала второй раунд прямых переговоров с Украиной, который может состояться в Стамбуле уже в понедельник, 2 июня.

Фокус выяснил, какие вопросы могут быть вынесены на обсуждение 2 июня во время второго раунда мирных переговоров в Стамбуле между украинской и российской делегациями, и насколько реалистично их реализовать.

Фокус также писал, что среди условий завершения войны, которые президент РФ Владимир Путин хочет включить в меморандум о мирном договоре, является прекращение расширения Североатлантического альянса (НАТО) на восток, отмена антироссийских санкций и защита русскоязычных граждан Украины.