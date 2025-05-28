Лавров заявил о втором раунде мирных переговоров в Стамбуле: когда состоится встреча

В среду, 28 мая, Россия анонсировала второй раунд прямых переговоров с Украиной, который может состояться в Стамбуле уже в понедельник, 2 июня.

Related video

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает росСМИ "ТАСС".

Глава МИД РФ сообщил, что делегация РФ, возглавляемая Владимиром Мединским, готова принять участие во втором раунде переговоров с украинской стороной, который планируют провести в Стамбуле 2 июня.

По словам Лаврова, во время встречи российская сторона намерена представить меморандум с предложениями по "устойчивому урегулированию" и предоставить необходимые объяснения украинской делегации.

Пока Украина официально не подтвердила участие в этих переговорах.

Ранее, 28 мая, помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавлявший российскую делегацию на переговорах в Стамбуле, заявил, что Кремль предложил Украине провести встречу для обмена "меморандумами" с условиями прекращения огня. По словам Владимира Мединского, он озвучил точную дату и место во время разговора с министром обороны Украины Рустемом Умеровым и ждет ответа из Киева.

Напомним, Лавров заявил, что во время нового раунда переговоров Москва, в частности, будет настаивать на отмене Киевом всех дискриминационных законов в Украине. А требования РФ о безъядерном и нейтральном статусе Украины должны быть удовлетворены при любой форме урегулирования конфликта.

Ранее, 27 мая, Лавров сказал, что для проведения второго раунда российско-украинских переговоров снова обратился бы в Турцию. По его словам, "в Стамбуле очень хорошо".