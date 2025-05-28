Лавров заявил о втором раунде мирных переговоров в Стамбуле: когда состоится встреча
В среду, 28 мая, Россия анонсировала второй раунд прямых переговоров с Украиной, который может состояться в Стамбуле уже в понедельник, 2 июня.
Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает росСМИ "ТАСС".
Глава МИД РФ сообщил, что делегация РФ, возглавляемая Владимиром Мединским, готова принять участие во втором раунде переговоров с украинской стороной, который планируют провести в Стамбуле 2 июня.
По словам Лаврова, во время встречи российская сторона намерена представить меморандум с предложениями по "устойчивому урегулированию" и предоставить необходимые объяснения украинской делегации.
Пока Украина официально не подтвердила участие в этих переговорах.
Ранее, 28 мая, помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавлявший российскую делегацию на переговорах в Стамбуле, заявил, что Кремль предложил Украине провести встречу для обмена "меморандумами" с условиями прекращения огня. По словам Владимира Мединского, он озвучил точную дату и место во время разговора с министром обороны Украины Рустемом Умеровым и ждет ответа из Киева.
Напомним, Лавров заявил, что во время нового раунда переговоров Москва, в частности, будет настаивать на отмене Киевом всех дискриминационных законов в Украине. А требования РФ о безъядерном и нейтральном статусе Украины должны быть удовлетворены при любой форме урегулирования конфликта.
Ранее, 27 мая, Лавров сказал, что для проведения второго раунда российско-украинских переговоров снова обратился бы в Турцию. По его словам, "в Стамбуле очень хорошо".