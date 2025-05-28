Лавров заявив про другий раунд мирних переговорів в Стамбулі: коли відбудеться зустріч

У середу, 28 травня, Росія анонсувала другий раунд прямих переговорів з Україною, який може відбутися у Стамбулі вже в понеділок, 2 червня.

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Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, повідомляє росЗМІ "ТАСС".

Глава МЗС РФ повідомив, що делегація РФ, очолювана Володимиром Мединським, готова взяти участь у другому раунді переговорів з українською стороною, який планують провести у Стамбулі 2 червня.

За словами Лаврова, під час зустрічі російська сторона має намір подати меморандум з пропозиціями щодо "сталого врегулювання" та надати необхідні пояснення українській делегації.

Наразі Україна офіційно не підтвердила участь у цих переговорах.

Раніше, 28 травня, помічник президента РФ Володимир Мединський, який очолював російську делегацію на переговорах в Стамбулі, заявив, що Кремль запропонував Україні провести зустріч для обміну "меморандумами" з умовами припинення вогню. За словами Володимира Мединського, він озвучив точну дату й місце під час розмови з міністром оборони України Рустемом Умєровим і чекає відповіді з Києва.

Нагадаємо, Лавров заявив, що під час нового раунду переговорів Москва, зокрема, наполягатиме на скасуванні Києвом усіх дискримінаційних законів в Україні. А вимоги РФ про без'ядерний та нейтральний статус України мають бути задоволені за будь-якої форми врегулювання конфлікту.

Раніше, 27 травня, Лавров сказав, що для проведення другого раунду російсько-українських переговорів знову звернувся б до Туреччини. За його словами, "у Стамбулі дуже добре".