Через НАТО чекай біди: Лавров розповів про новий раунд переговорів з Україною

Під час нового раунду переговорів Москва, зокрема, наполягатиме на скасуванні Києвом усіх дискримінаційних законів в Україні. А вимоги РФ про без'ядерний та нейтральний статус України мають бути задоволені за будь-якої форми врегулювання конфлікту.

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Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, повідомляє ТАСС.

"Переговори кращі, ніж війна, але для успішного завершення конфлікту необхідно усунути його першопричини", — сказав Лавров.

Зокрема, за його словами, лінія на затягування України до НАТО стала "спусковим гачком" конфлікту, а РФ з тривогою спостерігає нарощування контингентів НАТО вздовж усієї лінії зіткнення з нею.

"Історичний досвід показує — якщо до тебе приходить НАТО, чекай на біди", — додав голова МЗС РФ.

Він також зазначив, що односторонній підхід Заходу до територіальної цілісності для РФ неприйнятний.

Нагадаємо, глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що для проведення другого раунду російсько-українських переговорів знову звернувся б до Туреччини. За його словами, "у Стамбулі дуже добре".

Фокус також раніше писав, що Росія хоче "звільнити" всю Україну заради захисту російськомовних. Українці не житимуть "за законами хунти Зеленського", зазначили в МЗС РФ.

Лавров також розповідав про "фальсифікацію" історії України і як приклад навів низку міфів, включно з "українським корінням" Будди. Він сказав, що псевдонаукові історичні теорії особливо активізувалися в Україні після розпаду Радянського Союзу. Вороги Росії, за його словами, зробили спроби "посварити російські народи" і перешкодити співпраці на пострадянському просторі.