"У Стамбулі дуже добре": глава МЗС РФ хоче новий раунд переговорів з Україною у Туреччині

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що для проведення другого раунду російсько-українських переговорів знову звернувся б до Туреччини. За його словами, "у Стамбулі дуже добре".

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Про це повідомив російський "Інтерфакс".

"Що стосується переговорів Росії та України, якщо ви запитаєте мене, я б знову звернувся до наших турецьких друзів, — у Стамбулі дуже добре", — сказав він на спільній пресконференції в Москві з турецьким колегою, відповідаючи на питання про можливе місце проведення другого раунду переговорів.

Зі свого боку глава МЗС Туреччини Хакан Фідан зазначив: "Ми завжди готові надати майданчик, завжди говорили про це. Вважаємо це своїм обов'язком для забезпечення миру на планеті".

Зазначимо, що раніше глава МЗС РФ висловив скептичне ставлення до можливості проведення російсько-українських переговорів біля Ватикану.

"Там фантазують багато людей, коли, де вона (зустріч представників Росії та України, — ред.) відбудеться. Немає у нас ніяких зараз ідей, але скажу чесно, (…) щоб не витрачали розумові здібності на опрацювання варіантів, які не дуже реалістичні. Уявіть собі Ватикан як місце проведення переговорів. Це трохи неелегантно, коли православні країни будуть на католицькому майданчику обговорювати питання щодо усунення першопричин (конфлікту — ред.)", — сказав Лавров.

Нагадаємо, лідери США та Європи покладають надії на Ватикан як можливого посередника у мирних переговорах між Росією та Україною після того, як президент Дональд Трамп заявив, що Папа Лев XIV виявив інтерес до цієї ініціативи. Водночас Кремль виявляє стриманість, і російські чиновники не планують візитів до Ватикану.

Фокус також писав, що Папа Римський Лев XIV готовий до проведення у Ватикані наступного раунду перемовин між Україною та Росією, щоб спробувати завершити війну між цими державами.