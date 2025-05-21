Папа Римський хоче прийняти наступний раунд переговорів між Україною та РФ

Папа Римський Лев XIV готовий до проведення у Ватикані наступного раунду перемовин між Україною та Росією, щоб спробувати завершити війну між цими державами.

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Про це повідомила прем'єр-міністерка Італія Джорджа Мелоні, пише Reuters.

Про згоду приймати в Ватикані представників України та РФ Папа Римський розповів Мелоні у телефонній розмові у вівторок, 20 травня.

"Отримавши від Святішого Отця підтвердження готовності прийняти у Ватикані наступні переговори між сторонами, прем'єр-міністр висловила глибоку вдячність (Папі) Леву XIV за його незмінну прихильність до миру", — йдеться в заяві глави італійського уряду.

Журналісти підкреслили, що Ватикан не відразу підтвердив таку пропозицію.

Крім того, Мелоні повідомила, що вона також провела переговори з іншими європейськими лідерами та з президентом України Володимиром Зеленським щодо подальших кроків.

"Було домовлено підтримувати тісну координацію між партнерами з метою нового раунду переговорів, спрямованих на припинення вогню та укладення мирної угоди в Україні", — наголосила прем'єр-міністерка Італії.

Нагадаємо, 16 травня ЗМІ повідомляли, що новообраний Папа Римський Лев XIV готовий надати Святий Престол для прямої зустрічі України та РФ.

18 травня Папа Лев XIV і Володимир Зеленський провели зустріч.