Папа Римский хочет принять следующий раунд переговоров между Украиной и РФ

Папа Римский Лев XIV готов к проведению в Ватикане следующего раунда переговоров между Украиной и Россией, чтобы попытаться завершить войну между этими государствами.

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Об этом сообщила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, пишет Reuters.

О согласии принимать в Ватикане представителей Украины и РФ Папа Римский рассказал Мелони в телефонном разговоре во вторник, 20 мая.

"Получив от Святейшего Отца подтверждение готовности принять в Ватикане следующие переговоры между сторонами, премьер-министр выразила глубокую благодарность (Папе) Льву XIV за его неизменную приверженность миру", — говорится в заявлении главы итальянского правительства.

Журналисты подчеркнули, что Ватикан не сразу подтвердил такое предложение.

Кроме того, Мелони сообщила, что она также провела переговоры с другими европейскими лидерами и с президентом Украины Владимиром Зеленским относительно дальнейших шагов.

"Было договорено поддерживать тесную координацию между партнерами с целью нового раунда переговоров, направленных на прекращение огня и заключение мирного соглашения в Украине", — подчеркнула премьер-министр Италии.

Напомним, 16 мая СМИ сообщали, что новоизбранный Папа Римский Лев XIV готов предоставить Святой Престол для прямой встречи Украины и РФ.

18 мая Папа Лев XIV и Владимир Зеленский провели встречу.