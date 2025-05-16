Папа Римский предлагает Ватикан для переговоров между Россией и Украиной

Государственный секретарь, кардинал Пьетро Паролин, на фоне переговоров в Стамбуле, заявил, что новоизбранный Папа Римский Лев XIV готов предоставить Святой Престол для прямой встречи двух сторон.

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Об этом пишет La Stampa.

Когда делегации только съезжались в Турцию, кардинал Паролин в Папском Григорианском университете, на мероприятии, посвященном Украине, заявил, что в Ватикане надеются, что переговоры станут "серьезной отправной точкой для прекращения войны".

Теперь, когда оказалось, что президент России Владимир Путин в Турцию не поехал, как и Дональд Трамп, а на переговоры Кремль отправил делегацию, которую президент Украины назвал "бутафорской", Ватикан выдвинул новое предложение.

Кардинал Пьетро Паролин утром 16 мая заявил, что Папа Римский намерен "возможно, предоставить Ватикан, Святой Престол, для прямой встречи двух сторон".

Кардинал Паролин напомнил, что Папа Лев XIV выступил с пламенными призывами в пользу регионов, пострадавших от войны.

"Он продолжит, как он делал много раз с начала своего понтификата, призывать к прекращению войны. Мы по-прежнему готовы также предлагать пространства. Разговоры о посредничестве могут быть излишними, но, по крайней мере, мы готовы предложить добрые услуги для содействия встречам", - отметил кардинал.

Напомним, 15 мая прошла встреча нового Папы Льва XIV (Роберта Прево) с главой Украинской греко-католической церкви архиепископом Святославом (Шевчуком). Он пригласил понтифика в Украину и передал список пленных, которых удерживает РФ. На интронизации нового Папы Римского, которая состоится 18 мая, ожидается присутствие Владимира Зеленского.