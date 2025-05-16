Зеленский пригласил Папу Льва XIV в Украину: в Ватикане ответили, когда ждать визита

Новый Папа Римский встретился с главой УГКЦ, который также пригласил его в Киев. Понтифик использовал одну из первых аудиенций, чтобы подтвердить призыв к миру.

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Об этом 15 мая сообщили в Politico.

15 мая в Ватикане прошла встреча нового Папы Льва XIV (Роберта Прево) с главой Украинской греко-католической церкви архиепископом Святославом (Шевчуком). Он пригласил понтифика в Украину и передал список пленных, которых удерживает РФ. Во времена предыдущего Папы Франциска Ватикан помогал с обменом пленными и возвращением украинских детей.

Ватикан не публиковал заявлений относительно одной из первых частных аудиенций. Однако в своем первом воскресном полуденном благословении и во время аудиенции с паломниками из церквей восточного обряда Папа призвал к окончанию войны, выразив солидарность с украинцами.

"Я ношу в своем сердце страдания любимого украинского народа. Пусть будет сделано все возможное для скорейшего достижения настоящего, справедливого и прочного мира. Пусть все пленные будут освобождены, а дети вернутся в свои семьи", — заявил Лев XIV в воскресенье.

Приглашение в Украину прокомментировал госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин. Он назвал "преждевременными" мысли о возможной поездке Папы в Киев. Ватикан имеет традицию дипломатического нейтралитета. Лев XIV обещал приложить "все усилия", чтобы посадить Россию и Украину за стол переговоров.

"Святой Престол всегда готов помочь свести врагов вместе, лицом к лицу, поговорить друг с другом, чтобы народы во всем мире могли вновь обрести надежду и восстановить достоинство, которого они заслуживают, достоинство мира", — подчеркнул он.

Официальная интронизация нового Папы состоится в воскресенье. Ожидается, что среди присутствующих будут президент Украины Владимир Зеленский и вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Напомним, 14 мая Папа Римский Лев XIV предложил свое посредничество сторонам, между которыми идут войны. Он заверил, что оружие не решает проблем, а лишь усугубляет их.

В тот же день на заявление Льва XIV отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он подтвердил приверженность "реальным мирным усилиям", включая полное прекращение огня и личную встречу Киева с Москвой на высшем уровне.