"Давайте вести переговоры": Папа Римский предложил посредничество в диалоге РФ и Украины

14 мая Папа Римский Лев XIV, принимая в Ватикане представителей 23 восточных христианских Церквей, предложил свое посредничество воюющим сторонам мира.

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Об этом пишет Le Monde.

"Святой Престол доступен для того, чтобы враги могли встретиться и посмотреть друг другу в глаза, чтобы люди могли вновь открыть для себя надежду и достоинство, которые являются их, достоинство мира", — сказал Папа Римский в своей речи.

Ссылаясь на многочисленные конфликты в мире, "от Святой Земли до Украины, от Ливана до Сирии, от Ближнего Востока до Тигрея, в Эфиопии, и на Кавказе", американский папа осудил это насилие и призвал к усилиям для достижения мира. "Я сделаю все, чтобы этот мир распространялся", — пообещал новый папа.

"Народ хочет мира, и, положив руку на сердце, я говорю лидерам народа: давайте встретимся, давайте поговорим, давайте вести переговоры! Война никогда не бывает неизбежной, оружие можно и нужно заставить замолчать, потому что оно не решает проблем, а усугубляет их", — добавил Лев XIV, который в отношении темы войны идет тем же путем, что и его предшественник Франциск.

Добавим, что Папа Римский Лев XIV до своего избрания не делал публичных заявлений относительно войны в Украине. Он не фигурировал в сообщениях об официальных визитах в Украину или участии в миротворческих инициативах, связанных с конфликтом. Однако ранее Папа критиковал Дональда Трампа и Джей Ди Венса.

Отметим, 9 мая на портале Святого Престола сообщили, что новый папа пройдет официальную интронизацию, Это произойдет 18 мая, и после этого Лев XIV прочитает первую официальную проповедь для всех католиков.

Напоминаем, 26 апреля состоялись похороны Папы Франциска, на котором Ватикан нарушил протокол ради президента Украины Владимира Зеленского.