"Давайте вести переговори": Папа Римський запропонував посередництво у діалозі РФ та України

14 травня Папа Римський Лев XIV, приймаючи у Ватикані представників 23 східних християнських Церков, запропонував своє посередництво сторонам світу, які воюють.

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Про це пише Le Monde.

"Святий Престол доступний для того, щоб вороги могли зустрітися та подивитися один одному в очі, щоб люди могли знову відкрити для себе надію та гідність, які є їхніми, гідність миру", – сказав Папа Римський у своїй промові.

Посилаючись на численні конфлікти у світі, "від Святої Землі до України, від Лівану до Сирії, від Близького Сходу до Тигрея, в Ефіопії, та на Кавказі", американський папа засудив це насильство і закликав до зусиль для досягнення миру. "Я зроблю все, щоб цей мир поширювався", – пообіцяв новий папа.

"Народ хоче миру, і, поклавши руку на серце, я кажу лідерам народу: давайте зустрінемося, давайте поговоримо, давайте вести переговори! Війна ніколи не буває неминучою, зброю можна і потрібно змусити замовкнути, бо вона не вирішує проблем, а посилює їх", – додав Лев XIV, який щодо теми війни йде тим самим шляхом, що й його попередник Франциск.

Додамо, що Папа Римський Лев XIV до свого обрання не робив публічних заяв щодо війни в Україні. Він не фігурував у повідомленнях про офіційні візити до України чи участь у миротворчих ініціативах, пов'язаних із конфліктом. Проте раніше Папа критикував Дональда Трампа і Джей Ді Венса.

Зазначимо, 9 травня на порталі Святого Престолу повідомили, що новий папа пройде офіційну інтронізацію, Це станеться 18 травня, і після цього Лев XIV прочитає першу офіційну проповідь для усіх католиків.

Нагадуємо, 26 квітня відбулось поховання Папи Франциска, на якому Ватикан порушив протокол заради президента України Володимира Зеленського.