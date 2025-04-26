11 місць до Трампа: Ватикан порушив протокол, щоб Зеленський опинився у першому ряду (фото)

Президент України Володимир Зеленський опинився у першому ряду топполітиків, які взяли участь у церемонії прощання з Папою Римським Франциском. При цьому на відстані 11 крісел перебував глава Білого дому Дональд Трамп. На кадрах з Ватикану бачимо, що сталось порушення протоколу, бо Зеленський мав би сидіти зовсім в іншому місці.

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Про порушення протоколу під час поховання Папи Римського Франциска розповіло видання The Telegraph.

Медіа пояснило, що згідно з традиціями Ватикану, під час церемонії політики повинні сидіти на місцях відповідно до назви країни у порядку французького алфавіту. Якби діяли відповідно до протоколу, то Зеленський мав би перебувати далеко від першого ряду: орієнтовно — у третьому. Натомість на фото The Telegraph бачимо, що глава української держави, а також Перша леді Олена Зеленська, перебували у першому ряду. Там же перебував Дональд Трамп разом з дружиною Меланією. Між Зеленським і Трампом — 11 місць, порахували журналісти.

Церемонія у Римі - перший ряд з Зеленським у Ватикані Фото: The Telegraph

У статті припускається, що Ватикан, ймовірно, "скасував протокол" і навмисно посадив Зеленського у перший ряд. Наголошується, що для решти таких виключень не робили: більшість глав держав сиділи відповідно до алфавіту, незалежно від прізвища та посади.

"Схоже, що Ватикан вжив спеціальних заходів для того, щоб пану Зеленському було надано чільне місце в центрі уваги на церемонії", — написало медіа.

Медіа детально розписало, хто і де сидів під час церемонії у Ватикані. На одному з фото позначили подружжя Зеленських (цифри 1 та 2), лівіше — президентка Індії Драупаді Мурму та президент Угорщини Тамаш Сульок (цифри 3 та 4 відповідно). У кадр також потрапив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан (цифра 5): він перебуває у третьому ряду.

Церемонія у Римі - де сидів Володимир Зеленський Фото: The Telegraph

На наступних фото — інші глави держав, на яких звернули увагу журналісти. Наприклад, на відстані дев'яти місць від Зеленського перебувало подружжя Макронів, а далі — президент Фінляндії Александр Стубб. І лише потім, відділені від Зеленського ще й проходом між рядами, стояло подружжя Трампів (позначки 12 та 13), президент Естонії Алар Каріс (14), король Іспанії Феліпе та королева Летиція (15,16). The Telegraph відшукали подружжя Байденів: вони — у третьому ряду (10, 11).

Церемонія у Римі - де сидів Емманюель Макрон Фото: The Telegraph Церемонія у Римі - де сидів Дональд Трамп та Джо Байден Фото: The Telegraph

Медіа поспілкувалось з представником Ватикану щодо Зеленського, який мав би сидіти у третьому ряду або навіть ще далі. Журналістам пояснили, що, з одного боку, правила дійсно порушили, з іншого, — у ряду виявили вільне місце.

"У Ватикані не заперечували, що правила протоколу були змінені. "Я вважаю, що вони зайняли вакантне місце", — навело медіа слова Маттео Бруні, речника Ватикану.

Зустріч Трампа і Зеленського — деталі

Зазначимо, за кілька хвилин до церемонії, на яку звернуло увагу The Telegraph, відбулась особиста незапланована зустріч Трампа та Зеленського. Президент України повідомив, що розмова, яка тривала 15 хвилин, була хорошою.

Нагадуємо, у відповідь на зустріч Зеленського і Трампа українці створили десятки мемів, в яких обігрували реалії сучасної політики.