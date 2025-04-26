Має флеш-рояль: українців розсмішила зустріч Зеленського і Трампа у Римі (фото)

Римська зустріч президента України Володимира Зеленського та президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа викликала бажання жартувати в українців. У соцмережах з'явились десятки мемів, в яких, наприклад, нагадали про зустріч у Білому домі, коли Зеленському докоряли про відсутність сильних карт. Інші меми обігрували реакцію Трампа на обстріли України та довжелезний стіл на прийомах у Путіна.

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Фокус зібрав у соцмережах меми, якими українці відповіли на спілкування Трампа та Зеленського 26 квітня.

У анонімному Telegram-каналі "Україна сейчас" розмістили зображення з кадром, на якому Зеленський та Трамп спілкуються, сидячи один навпроти одного у залі собору. Українці "вручили" їм гральні карти, наче політики грають в покер. Якщо придивитись, можна розпізнати "сильні карти" в руках українського президента: він, ймовірно, тримає "флеш-роял", найсильніше комбінацію. Українці у мемі пригадали сварку в Білому домі, коли Трамп та віцепрезидент Джей Ді Венс дорікали Зеленському за нечемність, невдячність та "відсутність сильних карт".

Зустріч Трампа і Зеленського - мем про гарні карти Фото: Telegram

Інші жартівливі зображення — реакція на те, як спокійно сидять та спілкуються політики, на їхні розслаблені пози та вільні рухи. Українці помістили Трампа і Путіна під парасольки та за столики біля вуличних закладів громадського харчування. На одному мемі — місце, де можна впити пива, на іншому — з'їсти шаурми.

Зустріч Трампа і Зеленського - мем про пиво на вулиці Фото: Telegram Зустріч Трампа і Зеленського - мем про шаурму на вулиці Фото: Telegram

Також є мем, в якому порівняли 10-метровий стіл у резиденції президента РФ Володимира Путіна з відсутністю бар'єрів під час розмови очільників США та України: вони говорили на відстані 0,5 метра один від одного.

Зустріч Трампа і Зеленського - мем про стіл Путіна Фото: Telegram

Українці згадали допис Трампа у соцмережі Truth Social, який з'явився після удару РФ по Києву 24 квітня. Глава Білого дому закликав Путіна спинитись. Тим часом у новому мемі обіграли фразу "Владімір, STOP!", але тепер вже президент Франції спиняв Зеленського.

Зустріч Трампа і Зеленського - мем про Макрона і допис про Володимира Фото: Telegram

Був мем, у якому згадали Папу Римського Франциска. У Telegram-каналі "Мемаграм" пожартували, що він помер, але все ж таки став миротворцем.

Зустріч Трампа і Зеленського - мем про Папу Римського Фото: Мемаграм / Telegram

У соцмережі X користувачі тим часом обіграли російський імперіалізм, активістів MAGA, рівень англійської мови Зеленського та традиційні цукерки на кладовищі.

Зустріч Трампа і Зеленського - мем про імперіалізм та MAGA Фото: X (Twitter) Зустріч Трампа і Зеленського - мем про знання англійської мови та традиції Фото: X (Twitter)

Зустріч Трампа і Зеленського — деталі

Зазначимо, 26 квітні відбулась зустріч Трампа і Зеленського у Римі під час церемонії поховання Папи Римського Франциска. Президенти спілкувались 15 хвилин і розмова була "хорошою", написав очільник української держави.

У січні 2025 року у соцмережах розвеселились через інцидент під час інавгурації Трампа. Медіа опублікували фото, на якому мільярдер та власник Meta Марк Цукерберг зацікавився декольте дружини мільярдера Джефа Безоса. Українці миттю згенерували жарти на цю тему.

Нагадуємо, Фокус писав про зливу мемів, якими українці відреагували на події зими 2025 року, коли Трамп запропонував Україні підписати угоду про рідкісноземельні метали.