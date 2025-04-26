Имеет флеш-рояль: украинцев рассмешила встреча Зеленского и Трампа в Риме (фото)

Римская встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа вызвала желание шутить у украинцев. В соцсетях появились десятки мемов, в которых, например, напомнили о встрече в Белом доме, когда Зеленского упрекали в отсутствии сильных карт. Другие мемы обыгрывали реакцию Трампа на обстрелы Украины и длинный стол на приемах у Путина.

Related video

Фокус собрал в соцсетях мемы, которыми украинцы ответили на общение Трампа и Зеленского 26 апреля.

В анонимном Telegram-канале "Украина сейчас" разместили изображение с кадром, на котором Зеленский и Трамп общаются, сидя друг напротив друга в зале собора. Украинцы "вручили" им игральные карты, как будто политики играют в покер. Если присмотреться, можно распознать "сильные карты" в руках украинского президента: он, вероятно, держит "флеш-роял", сильнейшую комбинацию. Украинцы в меме вспомнили ссору в Белом доме, когда Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс упрекали Зеленского за невежливость, неблагодарность и "отсутствие сильных карт".

Встреча Трампа и Зеленского — мем о хороших картах Фото: Telegram

Другие шуточные изображения — реакция на то, как спокойно сидят и общаются политики, на их расслабленные позы и свободные движения. Украинцы поместили Трампа и Путина под зонтики и за столики возле уличных заведений общественного питания. На одном меме — место, где можно выпить пива, на другом — съесть шаурмы.

Встреча Трампа и Зеленского — мем про пиво на улице Фото: Telegram Встреча Трампа и Зеленского — мем о шаурме на улице Фото: Telegram

Также есть мем, в котором сравнили 10-метровый стол в резиденции президента РФ Владимира Путина с отсутствием барьеров во время разговора руководителей США и Украины: они говорили на расстоянии 0,5 метра друг от друга.

Встреча Трампа и Зеленского — мем о столе Путина Фото: Telegram

Украинцы вспомнили сообщение Трампа в соцсети Truth Social, которое появилось после удара РФ по Киеву 24 апреля. Глава Белого дома призвал Путина остановиться. Между тем в новом меме обыграли фразу "Владимир, STOP!", но теперь уже президент Франции останавливал Зеленского.

Встреча Трампа и Зеленского — мем про Макрона и сообщение про Владимира Фото: Telegram

Был мем, в котором вспомнили Папу Римского Франциска. В Telegram-канале "Мемаграм" пошутили, что он умер, но все же стал миротворцем.

Встреча Трампа и Зеленского — мем о Папе Римском Фото: Мемаграм / Telegram

В соцсети X пользователи тем временем обыграли российский империализм, активистов MAGA, уровень английского языка Зеленского и традиционные конфеты на кладбище.

Встреча Трампа и Зеленского — мем об империализме и MAGA Фото: X (Twitter) Встреча Трампа и Зеленского — мем о знании английского языка и традициях Фото: X (Twitter)

Встреча Трампа и Зеленского — детали встречи Трампа и Зеленского — детали

Отметим, 26 апреля состоялась встреча Трампа и Зеленского в Риме во время церемонии захоронения Папы Римского Франциска. Президенты общались 15 минут и разговор был "хорошим", написал глава украинского государства.

В январе 2025 года в соцсетях развеселились из-за инцидента во время инаугурации Трампа. Медиа опубликовали фото, на котором миллиардер и владелец Meta Марк Цукерберг заинтересовался декольте жены миллиардера Джефа Безоса. Украинцы мигом сгенерировали шутки на эту тему.

Напоминаем, Фокус писал о потоке мемов, которыми украинцы отреагировали на события зимы 2025 года, когда Трамп предложил Украине подписать соглашение о редкоземельных металлах.