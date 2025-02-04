"Під'їзд збирає рідкоземельні метали для США": українці висміяли вимоги Трампа (фото)

Дональд Трамп міг би надати військову допомогу в обмін на віллу в Криму, жартували українці. Інші припускали, що громадяни почали збирати по під'їздах рідкоземельний металолом.

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В соцмережах з'явились десятки реакцій на ідею президента США Дональда Трампа, який хотів би дістатись до рідкоземельних металів України. Люди жартують, що найбільші поклади цих металів можна легко відшукати у мінеральній воді. Інші запевняють, начебто підприємливі українці відкрили компанію, яка займатиметься цією справою. Фокус зібрав колекцію мемів про рідкоземельні метали та Дональда Трампа.

Українці поділились враженнями від думок Трампа у соцмережах X та Facebook.

Проєкт "Останній капіталіст" порадив повідомити американському президенту про винятково комфортні умови в Криму. При цьому висловлюється сподівання, що Трамп зацікавиться і це простимулює його допомогти Україні. Інший дописувач соцмереж раптово "виявив", начебто у реєстрі підприємців з'явилось ТОВ "Трамп", яке буде втілювати у життя слова американця.

Заява Трампа і меми про метали - жарт про Крим та Флориду Фото: Скриншот Заява Трампа і меми про метали - жарт про ТОВ Трамп Фото: Скриншот

На сторінці "Ігри Українською" згенерували майже справжню карту України, заповнену родовищами та покладами рідкоземельних металів, які можна віддати США в обмін на допомогу. На іншому мемі — натяк, що усі потрібні елементи є у відомій мінеральній воді.

Заява Трампа і меми про метали - жарт про карту з відеогри Фото: Скриншот Заява Трампа і меми про метали - жарт про мінеральну воду Фото: Скриншот

Хтось жартівливо обіграв ініціативність та проактивність українців. Запевняють, що деякі під'їзди самоорганізувались та почали збір металолому для США. Інші тим часом натякали, що Трамп, роблячи заяву, міг надихнутись забороненими речовинами. Ці речовини він начебто "переплутав" з рідкоземельними металами.

Заява Трампа і меми про метали - жарт про активність під'їздів Фото: Скриншот Заява Трампа і меми про метали - жарт про заборонені речовини Фото: Скриншот

Були меми на основі відомих фільмів. Наприклад, згадували "Титанік" і припускали, що Джон міг би врятуватись на дверях поруч з Розою, якби мав при собі відповідні рідкісні метали. Також створили жартівливий колаж на основі фільму "Термінатор" — момент, коли герой Арнольда Шварценеггера перемістився у наш світ та шукав, в що одягнутися б.

Заява Трампа і меми про метали - жарт про Титанік Фото: Скриншот Заява Трампа і меми про метали - жарт про Термінатора Фото: Скриншот

На іншій картинці згадали про "Термінатора 2" і зауважили, що смертоносний робот з майбутнього схожий на рідкоземельні метали, які стежать за маніпуляціями Трампа. Крім того, українці висміяли президента США, який розбирається хіба що в дитячих розмальовках.

Заява Трампа і меми про метали - жарт про Термінатора-2 Фото: Скриншот Заява Трампа і меми про метали - жарт про розмальовки Фото: Скриншот

Заява Трампа про рідкоземельні метали — деталі

Зазначимо, Трамп висловився щодо рідкоземельних металів у коментарі, озвученому 3 лютого під час зустрічі з журналістами. Президент США заявив, що, ймовірно, продовжить допомагати Україні. При цьому висловив умову — доступ до родовищ рідкоземельних металів.

Нагадуємо, українці висміяли інциденти на церемонії "Греммі-2025", у яких взяла участь "перелякана та оголена" Б'янка Цензорі. Два тижні тому з'явилась злива мемів про Марка Цукерберга, який яскраво відреагував на декольте поруч з собою.