11 мест до Трампа: Ватикан нарушил протокол, чтобы Зеленский оказался в первом ряду (фото)

Президент Украины Владимир Зеленский оказался в первом ряду топ-политиков, которые приняли участие в церемонии прощания с Папой Римским Франциском. При этом на расстоянии 11 кресел находился глава Белого дома Дональд Трамп. На кадрах из Ватикана видим, что произошло нарушение протокола, потому что Зеленский должен был бы сидеть совсем в другом месте.

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О нарушении протокола во время погребения Папы Римского Франциска рассказало издание The Telegraph.

Медиа объяснило, что согласно традициям Ватикана, во время церемонии политики должны сидеть на местах в соответствии с названием страны в порядке французского алфавита. Если бы действовали в соответствии с протоколом, то Зеленский должен был бы находиться далеко от первого ряда: ориентировочно — в третьем. Впрочем, на фото The Telegraph видим, что глава украинского государства, а также Первая леди Елена Зеленская, находились в первом ряду. Там же находился Дональд Трамп вместе с женой Меланией. Между Зеленским и Трампом — 11 мест, посчитали журналисты.

Церемония в Риме — первый ряд с Зеленским в Ватикане Фото: The Telegraph

В статье предполагается, что Ватикан, вероятно, "отменил протокол" и намеренно посадил Зеленского в первый ряд. Отмечается, что для остальных таких исключений не делали: большинство глав государств сидели в соответствии с алфавитом, независимо от фамилии и должности.

"Похоже, что Ватикан принял специальные меры для того, чтобы господину Зеленскому было предоставлено главное место в центре внимания на церемонии", — написало медиа.

Медиа подробно расписало, кто и где сидел во время церемонии в Ватикане. На одном из фото обозначили супругов Зеленских (цифры 1 и 2), левее — президент Индии Драупади Мурму и президент Венгрии Тамаш Сулек (цифры 3 и 4 соответственно). В кадр также попал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (цифра 5): он находится в третьем ряду.

Церемония в Риме — где сидел Владимир Зеленский Фото: The Telegraph

На следующих фото — другие главы государств, на которых обратили внимание журналисты. Например, на расстоянии девяти мест от Зеленского находились супруги Макроны, а дальше — президент Финляндии Александр Стубб. И только потом, отделенные от Зеленского еще и проходом между рядами, стояли супруги Трампы (отметки 12 и 13), президент Эстонии Алар Карис (14), король Испании Фелипе и королева Летиция (15,16). The Telegraph отыскали супругов Байденов: они — в третьем ряду (10, 11).

Церемония в Риме — где сидел Эмманюэль Макрон Фото: The Telegraph Церемония в Риме — где сидел Дональд Трамп и Джо Байден Фото: The Telegraph

Медиа пообщалось с представителем Ватикана относительно Зеленского, который должен был бы сидеть в третьем ряду или даже еще дальше. Журналистам объяснили, что, с одной стороны, правила действительно нарушили, с другой, — в ряду обнаружили свободное место.

"В Ватикане не отрицали, что правила протокола были изменены. "Я считаю, что они заняли вакантное место", — привело медиа слова Маттео Бруни, представителя Ватикана.

Встреча Трампа и Зеленского — детали

Отметим, за несколько минут до церемонии, на которую обратило внимание The Telegraph, состоялась личная незапланированная встреча Трампа и Зеленского. Президент Украины сообщил, что разговор, который длился 15 минут, был хорошим.

Напоминаем, в ответ на встречу Зеленского и Трампа украинцы создали десятки мемов, в которых обыгрывали реалии современной политики.