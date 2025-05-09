Ватикан повідомив дату інтронізації Папи Лева XIV: які найближчі плани нового понтифіка

Новий Папа Римський проведе першу месу для усіх католиків у неділю 18 травня. До цієї дати та після неї, до кінця травня, понтифік матиме щільний графік. Ледь не щодня відбуватимуться церковні або світські зустрічі. Крім того, Лев XIV дав перші розпорядження щодо працівників Ватикану.

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Ватикан оприлюднив розклад Лева XIV, який охопив період з 10 по 25 травня. Вказується, що інавгураційна меса, яка означає офіційний початок понтифікату, відбудеться 18 травня. Початок — о 10 год за місцевим часом (об 11 год за Києвом). Меса відбудеться на площі Святого Петра.

Інші події, які очікують нового Папу Римського до кінця травня, стосуються зустрічей з керівництвом церкви, журналістами, дипломатами, відправи для віруючих, показано у розкладі.

Розклад понтифіка включає дев'ять подій:

10 травня — зустріч з Колегією кардиналів.

11 травня — читання молитви Regina Caeli ("Регіна Небесна") з головного балкону базиліки Святого Петра;

12 травня — зустріч зі світовою пресою;

16 травня — зустріч з дипломатичним корпусом Ватикану, керівниками закордонних місій;

18 травня — меса на початок Понтифікату на площі Святого Петра ;

; 20 травня — входження у папську базиліку Святого Павла;

21 травня — перша загальна аудієнція з публікою;

24 травня — зустріч з представниками Римської курії та Ватикану;

25 травня — друга молитва Regina Caeli.

Також вказано, що Лев XIV дав розпорядження щодо працівників та керівників установ, які мали б втратити посади після смерті попереднього понтифіка, Папи Римського Франциска. Новий очільник католиків повідомив, що люди поки можуть лишатись на місцях.

Водночас агентство CNN нагадало, що 9 травня новий Папа Римський провів першу месу, яка транслювалась на YouTube-каналі Ватикану. Медіа пояснило, що службу провели для 132 кардиналів, які його обрали, і була закрита для решти публіки.

"Лев XIV буде офіційно інавгурований на папу 18 травня, коли він проведе свою інавгураційну публічну месу на площі Святого Петра", — підсумувало агентство.

Папа Римський Лев XIV — деталі

Зазначимо, кардиналами Ватикану 8 травня 2025 року обрали нового Папу Римсько. Після смерті папи Франциска у Сикстинській капелі у Римі зібрався конклав, який засідав всього лиш два дні. До кінця першої доби над залою засідань здійнявся чорний дим, який означав необрання нового понтифіка, а вже другого дня — білий, який говорив про обрання. Обранцем конклаву став 69-річний американський священник Роберт Прево.

Фокус писав про Роберта Прево, який став новим Папою Римським. Понтифік народився у Чикаго в США, потім прийняв сан і з 2015 року був єпископом католицької церкви у Перу. У мережі відшукалась інформація про скандали з насильством над хлопчиками: Прево начебто не вжив достатніх заходів, щоб покарати винних.

Нагадуємо, 3 травня президент США Дональд Трамп опублікував своє зображення в одязі Папи Римського. Агентство Daily Mail розповіло, які багатства Ватикану, вартістю пів мільйона млн дол., успадкував Роберт Прево від Папи Франциска.