В сутані на троні: Трамп опублікував свій портрет в образі Папи Римського (фото)

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп 3 травня показав своє фото в образі Папи Римського, згенероване штучним інтелектом.

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Портрет американський лідер опублікував у власній соцмережі Truth Social.

Також портрет Трампа в образі Папи Римського поширив офіційний акаунт Білого дому в соцмережі X (раніше — Twitter).

На зображенні президент США сидить на троні Папи Римського в білій сутані з моцеттою (короткою накидкою на плечах), з білою митрою на голові.

Коментарів щодо ШІ-портрету Трампа в образі Папи Римського ані від нього самого, ані від Білого дому немає.

Трамп захотів стати Папою Римським

Про те, що він хотів би бути новим Папою Римським, Дональд Трамп сказав під час спілкування з журналістами 29 квітня. Так він відповів на питання, кого б хотів бачити на чолі Католицької церкви.

"Я хотів би бути Папою. Це був би мій вибір номер один", — сказав президент США.

Після цього Трамп додав, що насправді не надає переваги нікому з кандидатів, та згадав кардинала з Нью-Йорка.

Папа Римський Франциск помер у віці 88 років 21 квітня. Востаннє він з'являвся на публіці напередодні, під час звернення до вірян з нагоди Великодня. Конклав у Ватикані, під час якого оберуть нового Папу Римського, розпочнеться 7 травня, повідомляє Vatican News. Для перемоги кардинал-кандидат має набрати дві третини зі 138 голосів.

ЗМІ 21 квітня публікували список кардиналів, які є фаворитами на пост понтифіка після Франциска.