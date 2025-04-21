Помер Папа Римський Франциск. Йому було 88 років. Востаннє він з'являвся на публіці напередодні, коли він звертався до віруючих із нагоди Великодня.

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Про смерть Франциска повідомили у пресслужбі Ватикану.

Помер Папа Римський Франциск, перший латиноамериканський лідер Римсько-католицької церкви, 21 квітня, вранці.

"Дорогі брати і сестри, з глибоким сумом я змушений повідомити про смерть нашого Святішого Отця Франциска. Сьогодні вранці о 7:35 єпископ Риму Франциск повернувся до дому Отця", – оголосив кардинал Кевін Фаррел в ефірі телеканалу Ватикану.

Останні 2 місяці Папа перебував у лікарні через перенесений бронхіт.

Франциск народився у 1936 році. Папою Римським Хорхе Маріо Берголіо став у 2013 році і був першим в історії папою з нового світу — Франциск народився в Аргентині. В останні місяці він хворів на пневмонію.

Фото: Скрін відео

Його остання поява на публіці сталася напередодні, коли він звернувся до віруючих із великоднім посланням.

Раніше Папі Франциску провели переливання крові. Спочатку, після загострення нападу бронхіту, лікарі діагностували в пацієнта складну вірусну, бактеріальну та грибкову інфекцію дихальних шляхів, а потім двосторонню пневмонію.