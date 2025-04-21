Помер Папа Римський Франциск
Помер Папа Римський Франциск. Йому було 88 років. Востаннє він з'являвся на публіці напередодні, коли він звертався до віруючих із нагоди Великодня.
Про смерть Франциска повідомили у пресслужбі Ватикану.
Помер Папа Римський Франциск, перший латиноамериканський лідер Римсько-католицької церкви, 21 квітня, вранці.
"Дорогі брати і сестри, з глибоким сумом я змушений повідомити про смерть нашого Святішого Отця Франциска. Сьогодні вранці о 7:35 єпископ Риму Франциск повернувся до дому Отця", – оголосив кардинал Кевін Фаррел в ефірі телеканалу Ватикану.
Останні 2 місяці Папа перебував у лікарні через перенесений бронхіт.
Франциск народився у 1936 році. Папою Римським Хорхе Маріо Берголіо став у 2013 році і був першим в історії папою з нового світу — Франциск народився в Аргентині. В останні місяці він хворів на пневмонію.
Його остання поява на публіці сталася напередодні, коли він звернувся до віруючих із великоднім посланням.
Раніше Папі Франциску провели переливання крові. Спочатку, після загострення нападу бронхіту, лікарі діагностували в пацієнта складну вірусну, бактеріальну та грибкову інфекцію дихальних шляхів, а потім двосторонню пневмонію.