Стан Папи Франциска критичний: понтифіку провели переливання крові

Франциск відчуває сильніший біль, ніж учора, зазначили лікарі, які спостерігають за здоров'ям понтифіка. Крім того, Папі Римському все ще важко дихати.

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Папа Франциск, який перебуває в лікарні з 14 лютого зі складною інфекцією легенів, знаходиться в критичному стані. Про це повідомляє Vatican News.

Ватикан заявив, що після перенесення тривалої астматичної респіраторної кризи, яка вимагала великих обсягів високопоточного кисню, 88-річному папі Франциску зробили переливання крові.

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Вранці у Папи Франциска сталася тривала астматична респіраторна криза, що вимагала застосування кисню. Аналізи крові також показали тромбоцитопенію, пов'язану з анемією, що вимагало застосування переливання крові.

"Святий Отець продовжує бути у свідомості і провів день у кріслі, хоча і відчуває сильніший біль, ніж учора. На даний момент прогноз залишається стриманим", — йдеться в заяві.

Керівник команди, яка опікується Папою в римській лікарні ім. Агостіно Джемеллі, голова відділення медицини та хірургії доктор Серджіо Альф'єрі та заступник директора служби охорони здоров'я Ватикану Луїджі Карбоне заявили, що, на їхню думку, понтифік, як мінімум, буде госпіталізований ще весь наступний тиждень. Лікарі побоюються, що мікроби з дихальних шляхів Папи можуть потрапити в його кров, спричинивши сепсис і смерть.

Лікар наголосив, що Папа Римський не під'єднаний до апарату штучної вентиляції легень, хоча йому все ще важко дихати, і, отже, його фізичні рухи обмежені. Проте Святий Отець сидить прямо в кріслі, працює і жартує.

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Понтифіка госпіталізували 14 лютого в римську лікарню ім. Агостіно Джемеллі. Агостіно Джемеллі. Спочатку, після загострення нападу бронхіту, лікарі діагностували складну вірусну, бактеріальну та грибкову інфекцію дихальних шляхів, а потім двосторонню пневмонію. Йому прописали "повний спокій" і комбінацію кортизону з антибіотиками, а також, у разі потреби, додатковий кисень.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск заздалегідь віддав розпорядження, що стосуються похоронного обряду. Вони порушують усі усталені вікові традиції похорону глав Святого престолу.