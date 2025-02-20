Хто стане наступним Папою Римським: фаворити на пост понтифіка після Франциска

Як наступники Франциска можуть розглядатися кілька видних кардиналів, які як продовжують його лояльну політику, так і різко її засуджують.

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Оскільки здоров'я 88-річного Папи Франциска, найстарішого понтифіка за останні сто років, продовжує погіршуватися, і в нього вже розвинулася пневмонія обох легень, з'явилися чутки, хто може бути обраним наступним главою Ватикану. Про це пише New York Post.

Хоча папську тіару незмінно одягає один із 253 кардиналів з усього світу, технічно, будь-який чоловік-католик може бути обраний спадкоємцем Святого Петра. Після смерті або відставки папи, у Сикстинській капелі збирається конклав кардиналів, які голосують за наступного главу католицької Церкви. Причому, тільки 138 із 253 кардиналів зможуть бути виборщиками на наступному конклаві, і жоден кардинал, старший за 80 років, не може брати участь у голосуванні.

Як зазначає видання, як наступників Франциска можуть розглядатися кілька видатних кардиналів.

Кардинал П'єтро Паролін, 70 років, Італія

Кардинал П'єтро Паролін

Державний секретар Ватикану П'єтро Паролін служив у Ватикані Папи Франциска протягом 11 років. Він є фаворитом серед букмекерів.

Паролін вважається поміркованим політиком. Він провів свою кар'єру, беручи участь у дипломатичному крилі Святого Престолу, провівши частину своєї кар'єри в нунціатурі Нігерії та Мексики. Його зробив кардиналом у 2014 році Папа Франциск. Пароліна вважають продовжувачем спадщини Франциска.

Кардинал Фрідолін Амбонго Бесунгу, 65 років, Демократична Республіка Конго

Кардинал Фрідолін Амбонго Бесунгу

Президент Симпозіуму єпископських конференцій Африки та Мадагаскару Фрідолін Амбонго Бесунгу оголосив доктрину Fiducia supplicans, що дозволяла священикам благословляти неодружені й одностатеві пари, недійсною на африканському континенті.

Папство Безунгу розглядатимуть як різкий докір лівим принципам Папи Франциска. Нинішній понтифік зробив Безунгу кардиналом у 2019 році.

Кардинал Вім Ейк, 71 рік, Нідерланди

Кардинал Вім Ейк

Віллем Якобус Ейк, колишній лікар, розглядається як один із найконсервативніших фаворитів.

У 2015 році Ейк допоміг написати "Одинадцять кардиналів говорять про шлюб і сім'ю: есе з душпастирського погляду", в якому рішуче виступив проти підтримки Франциском цивільних повторних шлюбів у разі неотримання анулювання першого шлюбу. Ейк написав, що вони є "формою структурованого та інституціоналізованого перелюбу".

Ейк також критикував нездатність нинішнього Папи боротися з пропозицією Німецької єпископської конференції, яка дозволяла протестантам приймати Євхаристію в католицьких церквах.

У 2012 році Папа Римський Бенедикт XVI посвятив Ейка в кардинали.

Кардинал Петер Ерде, 72 роки, Угорщина

Кардинал Петер Ерде

Колишній президент Ради єпископських конференцій Європи Петер Ерде вже давно є впливовою фігурою в політиці сучасної церкви.

Будучи консерватором, Ердо раніше виступав проти практики причастя розлучених або тих, хто повторно одружився, католиків через доктринальну віру в нерозривність шлюбу. Ердо також відкрито висловлювався про свою незгоду з прийомом біженців європейськими країнами, заявляючи, що це рівносильно торгівлі людьми.

У 2003 році Папа Іван Павло II звів Ердо в сан кардинала.

Кардинал Луїс Антоніо Тагле, 67 років, Філіппіни

Кардинал Луїс Антоніо Тагле

Луїс Антоніо Тагле є пропрефектом Секції першої євангелізації Єпископства євангелізації та президентом Міждикастерської комісії у справах посвячених ченців.

Тагле, якого називають "азіатським папою Франциском", вважається прихильником лівих поглядів і критикує ставлення Церкви до представників ЛГБТ, а також до розведених і тих, хто повторно одружився, католиків. В інтерв'ю 2015 року він сказав, що "жорстка" позиція Церкви щодо геїв, розлучених і матерів-одиначок завдала шкоди її меті євангелізації.

Він був призначений кардиналом Папою Бенедиктом XVI у 2012 році.

Кардинал Реймонд Берк, 76 років, Сполучені Штати Америки

Кардинал Реймонд Берк, 76

Реймонд Берк вважається провідним архіконсерватором у церкві — прихильником латинської меси і публічним критиком ліберальних тенденцій папи Франциска.

Уродженець Вісконсина і колишній архієпископ Сент-Луїса оскаржив готовність Франциска дозволити розлученим парам, які розлучилися і повторно одружилися, приймати Євхаристію. Берк також оскаржив нову умову Церкви щодо штучної контрацепції, гомосексуалістів і цивільних шлюбів, назвавши її "негожою".

2010 року Папа Римський Бенедикт XVI посвятив Берка в кардинали.

Кардинал Маріо Греч, 67 років, Мальта

Кардинал Маріо Греч

Чинного генерального секретаря Синоду єпископів Маріо Греча вважають потенційним наступником Папи Франциска.

Раніше він говорив про необхідність звернутися до тих, хто піддається остракізму з боку Церкви через свою сексуальну орієнтацію або сімейний стан.

2020 року Папа Франциск звів Гречу в сан кардинала.

Кардинал Маттео Цуппі, 69 років, Італія

Кардинал Маттео Цуппі

Президент Італійської єпископальної конференції Маттео Цуппі обіймав ключову посаду архієпископа Болоньї (Італія), що робило його своєю людиною у Ватикані Франциска.

У 2023 році Цуппі був запрошений в Україну на зустріч із президентом Володимиром Зеленським. Того ж року його відправили до Сполучених Штатів на зустріч із президентом Джо Байденом.

У 2019 році Папа Франциск звів його в сан кардинала.

Нагадаємо, понтифік зараз перебуває в лікарні і вже підготував усі необхідні документи та призначення на випадок своєї смерті.

Фокус писав, що 6 лютого Папа Франциск звернувся до української молоді, запропонувавши їй прощати ворогів.