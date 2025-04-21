Смерть Папи Франциска може стати початком здійснення тисячолітнього пророцтва про кінець світу

Смерть 88-річного Папи Римського Франциска у ніч 21 квітня стала джерелом тривоги для мільйонів — і все через таємниче середньовічне пророцтво, яке впродовж століть нависає над Папами. Мова йде про так зване передбачення святого Малахія, і Фокус розповідає про нього.

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Йдеться про так зване пророцтво святого Малахія — ірландського архієпископа XII століття, який, за легендою, під час паломництва до Риму отримав містичне одкровення про майбутнє Церкви. У своїх записах він нібито передбачив послідовність усіх Пап Римських й написав про них 112 загадкових латинських фраз, кожна з яких символічно описує певного понтифіка, починаючи з 1143 року.

Пророцтво про Пап

Франциск, згідно з підрахунками, вважається 112-м Папою у списку святого Малахія — а отже, останнім. Саме під час його правління, згідно з пророцтвом, світ має зазнати останніх гонінь, зруйнування міста Риму та Судного дня.

"В останні гоніння на Святу Римську Церкву запанує Петро Римлянин, який пастиме свою паству серед багатьох скорбот, після чого семигірне місто буде зруйноване, і страшне Суддя судитиме людей. Кінець", — такий останній запис святого у його "Книзі пророцтв про пап",

Хоча Франциск не носив ім’я Петро, деякі дослідники вказують на цікаві паралелі: його прізвище Бергольо може перекладатися як "гора" чи "скеля". Це слово перегукується з іменем Петро, що з грецької означає "камінь"). Крім того, його понтифікат припав на часи світових потрясінь — пандемій, війн, кліматичних катастроф і релігійної напруги.

Пророцтво було оприлюднене в 1595 році бенедиктинцем Арнольдом Віоном, який стверджував, що знайшов його в архівах Ватикану. Хоча Ватикан ніколи не визнавав ці записи автентичними, інтерес до них не згасав — особливо з кожною зміною понтифіка.

Нагадаємо, вранці 21 квітня у віці 88 років помер Папа Римський Франциск. Востаннє він з'являвся на публіці напередодні, коли він звертався до вірян із нагоди Великодня.

Фокус розповідав, що відомо про померлого Папу Римського Франциска. Зокрема, останні 2 місяці його здоров'я дало збій через важку форму бронхіту й понтифік проходив курс лікування.