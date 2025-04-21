Після того, як Джей Ді Венс відвідав Папу Римського і той помер, в мережі йому дали нове прізвисько

Віцепрезидент США напередодні смерті Папи Римського Франциска 20 квітня зустрічався з ним у Ватикані. Наступного дня за збігом обставин понтифік помер. Через це Венсу дали нове прізвисько "Янгол смерті".

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Про це в соцмережі написав політолог Віктор Шлінчак.

"Тепер візитів віцепрезидента США Ді Венса можуть дійсно остерігатися ті, хто з ним мають зустрічатися. "Янгол смерті", як уже шириться мережами. Може, тоді йому варто дійсно заглянути в Кремль, прости Господи?" — написав Шлінчак.

За інформацією західних ЗМІ, Джей Ді Венс спілкувався з Папою Римським 17 хвилин. Зустріч відбулася у готелі Domus Santa Marta, де, за словами представників Ватикану, сторони обмінялися великодніми привітаннями. Інших деталей про зустріч не повідомлялося.

Після смерті Папи Римського Венс висловив співчуття "мільйонам християн", які любили Франциска.

"Я був радий бачити його вчора, хоча він, очевидно, був дуже хворий. Але я назавжди запам'ятаю його проповідь, яку він виголосив у перші дні COVID. Це була справді дуже гарна проповідь. Нехай Господь упокоїть його душу", – написав він.

"Спочивай з миром, Папо Франциск", — написала пресслужба Білого дому.

нагадаємо, що зранку 21 квітня пресслужба Ватикану повідомила про смерть Папи Римського Франциска.