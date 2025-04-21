После того, как Джей Ди Вэнс посетил Папу Римского и тот умер, в сети ему дали новое прозвище

Вице-президент США накануне смерти Папы Римского Франциска 20 апреля встречался с ним в Ватикане. На следующий день по стечению обстоятельств понтифик умер. Из-за этого Вэнсу дали новое прозвище "Ангел смерти".

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Об этом в соцсети написал политолог Виктор Шлинчак.

"Теперь визитов вице-президента США Ди Венса могут действительно остерегаться те, кто с ним должны встречаться. "Ангел смерти", как уже распространяется по сетям. Может, тогда ему стоит действительно заглянуть в Кремль, прости Господи?" — написал Шлинчак.

По информации западных СМИ, Джей Ди Вэнс общался с Папой Римским 17 минут. Встреча состоялась в отеле Domus Santa Marta, где, по словам представителей Ватикана, стороны обменялись пасхальными поздравлениями. Других деталей о встрече не сообщалось.

После смерти Папы Римского Вэнс выразил соболезнования "миллионам христиан", которые любили Франциска.

"Я был рад видеть его вчера, хотя он, очевидно, был очень болен. Но я навсегда запомню его проповедь, которую он произнес в первые дни COVID. Это была действительно очень хорошая проповедь. Пусть Господь упокоит его душу", — написал он.

"Покойся с миром, Папа Франциск", — написала пресс-служба Белого дома.

напомним, что утром 21 апреля пресс-служба Ватикана сообщила о смерти Папы Римского Франциска.