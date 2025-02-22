Состояние Папы Франциска критическое: понтифику провели переливание крови

Франциск испытывает более сильную боль, чем вчера, отметили врачи, наблюдающие за здоровьем понтифика. Кроме того, Папе Римскому все еще трудно дышать.

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Папа Франциск, который находится в больнице с 14 февраля со сложной инфекцией легких, пребывает в критическом состоянии. Об этом сообщает Vatican News.

Ватикан заявил, что после перенесения длительного астматического респираторного кризиса, потребовавшего больших объемов высокопоточного кислорода, 88-летнему папе Франциску сделали переливание крови.

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Утром у Папы Франциска произошел длительный астматический респираторный кризис, потребовавший применения кислорода. Анализы крови также показали тромбоцитопению, связанную с анемией, что требовало применения переливания крови.

"Святой Отец продолжает быть в сознании и провел день в кресле, хотя и испытывает более сильную боль, чем вчера. На данный момент прогноз остается сдержанным", — говорится в заявлении.

Руководитель команды, которая заботится о Папе в римской больнице им. Агостино Джемелли, глава отделения медицины и хирургии доктор Серджио Альфьери и заместитель директора службы здравоохранения Ватикана Луиджи Карбоне заявили, что, по их мнению, понтифик, как минимум, будет госпитализирован еще всю следующую неделю. Врачи опасаются, что микробы из дыхательных путей Папы могут попасть в его кровь, вызвав сепсис и смерть.

Врач подчеркнул, что Папа Римский не подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, хотя ему все еще трудно дышать, и, следовательно, его физические движения ограничены. Тем не менее Святой Отец сидит прямо в кресле, работает и шутит.

Чем болеет Папа Римский

Понтифика госпитализировали 14 февраля в римскую больницу им. Агостино Джемелли. Сначала, после обострения приступа бронхита, врачи диагностировали сложную вирусную, бактериальную и грибковую инфекцию дыхательных путей, а затем двустороннюю пневмонию. Ему прописали "полный покой" и комбинацию кортизона с антибиотиками, а также, в случае необходимости, дополнительный кислород.

Напомним, Папа Римский Франциск заранее отдал распоряжения, касающиеся погребального обряда. Они нарушают все устоявшиеся вековые традиции похорон глав Святого престола.