В Ватикане отменили плановые аудиенции: что случилось с 88-летним Папой Римским

В Ватикане отменили три официальных мероприятия, в которых должен был принять участие Папа Римский Франциск, сообщила пресс-служба Святого Престола.

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Папа Римский Франциск попал в больницу после серии встреч, которые провел утром 14 февраля. Понтифика госпитализировали из-за ухудшения самочувствия вследствие бронхита. О состоянии Папы Франциска написали на портале Ватикана.

Пресс-служба Ватикана сообщила, что понтифика госпитализировали в больницу им. Агостино Джемелли. Причина такого решения — необходимость провести лабораторные исследования из-за бронхита, который диагностировали у Папы. Отмечается, что после дополнительной диагностики он будет находиться под наблюдением врачей, говорится в заявлении Святого Престола.

В сообщении также напомнили, что Папа Франциск несколько дней подряд жаловался на проблемы со здоровьем. Например, на неделе он не смог читать проповеди и проводить общие аудиенции. Кроме того, последние встречи проводились не в Апостольском дворце, а в личной резиденции — в "Доме святой Марты", говорится в статье.

Кроме того, Ватикан предупредил об отмене трех официальных мероприятий, на которых должен был присутствовать Папа. События запланированы на 15-16 февраля: вместо Понтифика обязанности выполнят кардиналы или событие полностью отменят.

Также пресс-служба Престола напомнила, что 88-летний Папа Франциск попал в больницу в четвертый раз за последние четыре года. Перед этим его госпитализировали из-за стеноза толстой кишки (в 2021 году), из-за респираторной инфекции (в марте 2023), из-за лапаратомии и пластической операции брюшной стенки (июнь 2023).

Папа Римский — детали

Отметим, Фокус рассказывал о Папе Римском Франциске и о его отношении к украинцам и российско-украинской войне. Например, летом 2023 года он высказался относительно русской литературы и заверил, что там нет империалистических идей. В том же году он назвал Россию "великой" и объяснил, почему имеет такое мнение. По словам Понтифика, он имел в виду не территорию, а ее "выдающихся" правителей: Екатерину II, Петра I и других.

Между тем в декабре 2024 года ВС РФ обстреляли Киев и повредили витражи католического собора Св. Николая. Какой-то реакции на это событие в Ватикане не нашлось.

Напоминаем, 6 февраля Папа Франциск обратился к украинской молодежи и предложил ей прощать врагов. Месяцем ранее глава Римско-Католической церкви сделал замечание монахиням.