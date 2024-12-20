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Баллистический обстрел Киева: как выглядит костел Святого Николая после атаки РФ (фото)

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Фото: КГГА | КГГА и римо-католический приход показали костел Святого Николая после удара РФ 20 декабря

В результате российского обстрела Киева 20 декабря поврежден цветной витраж костела Святого Николая, свидетельствуют фото с места событий. Римско-католический священник выразил печаль и заявил о "разорении святынь".

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От удара баллистических ракет РФ 20 декабря получил повреждения костел Святого Николая, в котором проводят службу священники римско-католической церкви. На фото с места событий видим, что здание устояло во время обстрела, но есть повреждения фасада. В частности, взрывная волна разбила большой цветной витраж, выбила окна. Фото повреждений появились в Telegram-канале Киевской военной городской администрации (КГГА).

Сообщение, в котором говорится о последствиях российского обстрела, появилось в сети 10:40. Указано, что удар РФ нанес ущерб зданиям в Голосеевском районе. Среди фото есть изображение костела Святого Николая, расположенного на улице Большой Васильковской. Видим, как местность засыпана обломками стройматериалов, которые отлетели от соседних сооружений. В кадр попал центральный витраж, в котором выбита чуть ли не половина фрагментов стеклянной мозаики.

Удар РФ, обстрел Киева 20 декабря, костел Святого Николая, как выглядит после обстрела Fullscreen
Удар РФ по Киеву 20 декабря — как выглядит костел Святого Николая
Фото: КГВА
Удар РФ, обстрел Киева 20 декабря, костел Святого Николая, как выглядит после обстрела, витраж Fullscreen
Удар РФ по Киеву 20 декабря — повреждение костела Святого Николая
Фото: КГВА

Удар РФ по Киеву 20 декабря — детали

Больше подробностей о состоянии костела Святого Николая можно увидеть на странице Facebook римско-католического прихода г. Киева. В заметке есть изображение витража с другого ракурса — видно, как из мелких цветных стеклышек выкладывался узор, и как выбита часть фрагментов, которые валяются на полу.

Удар РФ, обстрел Киева 20 декабря, костел Святого Николая, витраж Fullscreen
Удар РФ по Киеву 20 декабря — витраж костела Святого Николая
Фото: Facebook
Удар РФ, обстрел Киева 20 декабря, костел Святого Николая, витраж, стекло Fullscreen
Удар РФ по Киеву 20 декабря — выбиты стекла витража костела Святого Николая
Фото: Facebook

На другом фото — верхняя часть костела и узкие высокие окна, из которых взрывная волна выбила все стекла.

"Вокруг храма в башнях повылетали стекла, посыпались некоторые витражи... Повылетали стекла на башнях, которые так ждут возвращения крестов", — говорится в заметке прихожан.

Удар РФ, обстрел Киева 20 декабря, костел Святого Николая, окна, верхняя часть Fullscreen
Удар РФ по Киеву 20 декабря — верхняя часть костела Святого Николая
Фото: Facebook

Об ударе РФ высказался настоятель костела св. Николая отец Павел Вышковский ОМИ — его слова привели в заметке Facebook. Прежде всего он отметил, что костел и раньше был в не слишком хорошем состоянии, но постепенно восстанавливался.

"Я же с грустью наблюдаю, как безжалостно уничтожается наш костел. Сегодня он страдает от российских ракет. Враг разоряет сакральное для нас, украинцев. Но не теряю надежду, что и в Киеве будет возвращен приход и восстановлен храм", — заявил священник.

Детали удара баллистики по Киеву 20 декабря

ВС РФ утром 20 декабря запустили по Украине пять баллистических ракет "Искандер-М", сообщили в Воздушных силах. Ракеты удалось сбить, но в Киеве есть разрушения в нескольких районах, заявили в военной администрации. Взрывная волна и падение обломков повредили более 600 многоквартирных домов, также есть разрушения в школах, больницах, детских садах. Кроме того, есть десятки раненых. Один человек погиб, подтвердил городской голова Виталий Кличко.

Костел Святого Николая — что известно о здании

Костел Святого Николая — римско-католический костел, построенный в Киеве до 1917 года. Строительные работы велись 10 лет — с 1899 по 1909 год. Архитекторы, которые над ним работали — Станислав Валовский и Владислав Городецкий, которого называли "Киевский Гауди" из-за причудливых элементов в проектах. Во времена СССР в костеле сначала было складское помещение, затем разместили антенны для глушения западных радиостанций, позже появился органный зал. Во времена независимости Украины начали отправлять службы католические священники и, вместе с тем, проводил концерты Национальный дом органной и камерной музыки. В 2021 году в костеле произошел масштабный пожар, сгорел орган, горело на двух этажах и на крыше: начался ремонт, который, согласно заявлению Минкульта, стоит почти 80 млн грн.

В соцсетях и на портале Ватикана и Папы Римского Франциска пока нет комментариев относительно повреждения католического храма в результате удара РФ. Отметим, 15 декабря Папа Франциск призвал украинцев и россиян к миру и назвал их "двоюродными братьями", которым не следует ссориться.

Напоминаем, в ночь на 20 декабря ВС РФ ударили баллистикой по Кривому Рогу: ранена 15-летняя девочка и четверо взрослых, сообщили в ОВА.