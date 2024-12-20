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Балістичний обстріл Києва: як виглядає костел Святого Миколая після атаки РФ (фото)

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Фото: КМДА | КМДА та римо-католицька парафія показали костел Святого Миколая після удару РФ 20 грудня

Внаслідок російського обстрілу Києва 20 грудня пошкоджено кольоровий вітраж костелу Святого Миколая, свідчать фото з місця подій. Римо-католицький священник висловив сум і заявив про "плюндрувань святинь".

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Від удару балістичних ракет РФ 20 грудня отримав пошкодження костел Святого Миколая, в якому проводять службу священники римо-католицької церкви. На фото з місця подій бачимо, що будівля встояла під час обстрілу, але є пошкодження фасаду. Зокрема, вибухова хвиля потрощила великий кольоровий вітраж, вибила вікна. Фото пошкоджень з'явились в Telegram-каналі Київської військової міської адміністрації (КМВА).

Допис, у якому ідеться про наслідки російського обстрілу, з'явився у мережі 10:40. Вказано, що удар РФ завдав шкоди будівлям у Голосіївському районі. Серед фото є зображення костелу Святого Миколая, розташованого на вулиці Великій Васильківській. Бачимо, як місцевість засипана уламками будматеріалів, які відлетіли від сусідніх споруд. У кадр потрапив центральний вітраж, в якому вибито ледь не половина скелець.

Удар РФ, обстріл Києва 20 грудня, костел Святого Миколая, як вигляда після обстрілу Fullscreen
Удар РФ по Києву 20 грудня - як виглядає костел Святого Миколая
Фото: КМВА
Удар РФ, обстріл Києва 20 грудня, костел Святого Миколая, як вигляда після обстрілу, вітраж Fullscreen
Удар РФ по Києву 20 грудня - пошкодження костелу Святого Миколая
Фото: КМВА

Удар РФ по Києву 20 грудня — деталі

Більше подробиць щодо стану костелу Святого Миколая можна побачити на сторінці Facebook римо-католицької парафії м. Києва. У дописі є зображення вітража з іншого ракурсу — видно, як з дрібних кольорових скелець викладався візерунок, і як вибито частину фрагментів, які валяються на підлозі.

Удар РФ, обстріл Києва 20 грудня, костел Святого Миколая, вітраж Fullscreen
Удар РФ по Києву 20 грудня - вітраж костелу Святого Миколая
Фото: Facebook
Удар РФ, обстріл Києва 20 грудня, костел Святого Миколая, вітраж, скло Fullscreen
Удар РФ по Києву 20 грудня - вибиті скельця вітражу костелу Святого Миколая
Фото: Facebook

На іншому фото — верхня частина костелу і вузькі високі вікна, з яких вибухова хвиля вибила усі шибки.

"Навколо храму у вежах повилітали шибки, посипалися деякі вітражі… Повилітали шибки на вежах, які так чекають повернення хрестів", — ідеться у дописі парафіян.

Удар РФ, обстріл Києва 20 грудня, костел Святого Миколая, вікна, верхня частина Fullscreen
Удар РФ по Києву 20 грудня - верхня частина костелу Святого Миколая
Фото: Facebook

Щодо удару РФ висловився настоятель костелу св. Миколая отець Павло Вишковський ОМІ — його слова навели у дописі Facebook. Найперше він зазначив, що костел і раніше був у не надто хорошому стані, але поступово відновлювався.

"Я ж з сумом спостерігаю, як безжалісно нищиться наш костел. Сьогодні він страждає від російських ракет. Ворог плюндрує сакральне для нас українців. Та не втрачаю надію, що і в Києві буде повернуто парафії і відновлено храм", — заявив священник.

Деталі удару балістики по Києву 20 грудня

ЗС РФ зранку 20 грудня запустила по Україні п'ять балістичних ракет "Искандер-М", повідомили в Повітряних силах. Ракети вдалось збити, але в Києві є руйнування у кількох районах, заявили у військовій адміністрації. Вибухова хвиля та падіння уламків пошкодили понад 600 багатоквартирних будинків, також є руйнування в школах, лікарнях, дитячих садках. Крім того, є десятки поранених. Одна людина загинула, підтвердив міський голова Віталій Кличко.

Костел Святого Миколая — що відомо про будівлю

Костел Святого Миколая — римо-католицький костел, збудований у Києві до 1917 року (один з двох). Будівельні роботи велись 10 років — з 1899 до 1909. Архітектори, які над ним працювали — Станіслав Валовський та Владислав Городецький, якого називали "Київський Гауді" через вигадливі елементи у його проєктах. За часів СРСР у костелі спершу було складське приміщення, потім там розмістили антени для глушіння західних радіостанцій, згодом з'явився органний зал. За часів незалежності України почали відправляти служби католицькі священники і, разом з тим, проводив концерти Національний будинок органної та камерної музики. У 2021 році у костелі сталась масштабна пожежа, згорів орган, палало на двох поверхах та на даху: почався ремонт, який, згідно з заявою Мінкульту, коштує майже 80 млн грн.

У соцмережах та на порталі Ватикану і Папи Римського Франциска поки що немає коментарів щодо пошкодження католицького храму внаслідок удару РФ. Зазначимо, 15 грудня Папа Франциск закликав українців та росіян до миру і назвав їх "двоюрідними братами", яким не слід сваритись.

Нагадуємо, в ніч на 20 грудня ЗС РФ вдарили балістикою по Кривому Рогу: поранено 15-річну дівчинку та чотирьох дорослих, повідомили в ОВА.