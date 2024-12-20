"Кинджалів" не було: росіяни запустили по Києву п'ять балістичних "Іскандерів" (фото, відео)

За останніми даними, внаслідок ракетної атаки по столиці одна особа дістала несумісні із життям травми. Одинадцять людей поранені, п'ять з них госпіталізували, іншим медики надали допомогу на місці.

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У п'ятницю, 20 грудня, близько 7 години ранку російські війська здійснили атаку на Київ, запустивши 5 балістичних ракет типу "Іскандер-М"/KN-23 із території Воронезької та Брянської областей РФ. Усі ракети були знищені в небі над столицею. Проте уламки збитих повітряних цілей завдали пошкоджень у п'яти районах міста, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"В результаті бойової роботи протиповітряною обороною збито усі п’ять балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23, які російські злочинці спрямували по Києву", — йдеться у повідомленні.

Спочатку у КМВА повідомили, що РФ, ймовірно, випустила по Києву аеробалістичні ракети "Кинджал" та балістичні ракети типу "Іскандер/KN-23". Однак пізніше згадку про "Кинджал" з повідомлення прибрали, зазначивши, що ворог, ймовірно, застосував балістичні ракети.

Фото: Скриншот

Повітряні сили о 6:39 повідомляли про зліт МіГ-31К, який є носієм ракет "Кинджал". Про пуски цих ракет не повідомлялося. Відбій загрози МіГ-31К оголосили о 7:41.

Фото: Скриншот

За останніми даними від КМВА, внаслідок ракетної атаки по столиці загинула одна особа. Одинадцять людей поранені, п'ять з них госпіталізували, іншим медики надали допомогу на місці.

Нічна атака ракет і дронів

У ніч на 20 грудня Росія завдала комбінованого удару, випустивши:

балістичну ракету "Іскандер-М" із Ростовської області;

авіаційну ракету Х-59/69 із Курської області;

65 ударних безпілотників типу Shahed та дронів інших типів з районів Брянськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ.

Силам ППО вдалося знищити 40 ударних дронів у Київській, Сумській, Черкаській, Полтавській, Чернігівській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Ще 20 безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені.

У результаті нічної атаки пошкоджень зазнали приватні будинки, багатоповерхівки, медичні заклади, складські приміщення та фермерські господарства у Київській, Харківській, Дніпропетровській та Сумській областях.

Голова Київської ОВА Руслан Кравченко повідомив про загоряння складських приміщень в Бориспільському районі на площі майже 15 тисяч квадратних метрів. Також уламками пошкоджено два приватних будинки у двох районах області.

У Кривому Розі Дніпропетровської області через російську атаку постраждали шестеро людей. Серед них — 15-річна дівчинка. Її та ще двох чоловіків госпіталізували в стані середньої тяжкості, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

Частково зруйнований двоповерховий житловий будинок. 3 багатоквартирних і 17 приватних будинків пошкоджені. Потрощені вікна в соціальному закладі і стаціонарному відділенні лікарні. Пацієнтів перевели до інших медустанов. Крім того, побиті понад 20 транспортних засобів.

Ракетний удар по Кривому Рогу 20 грудня Фото: Сергій Лисак / Telegram Ракетний удар по Кривому Рогу 20 грудня Фото: Сергій Лисак / Telegram

Нагадаємо, внаслідок ранкової ракетної атаки у Києві пошкоджений костел Святого Миколая.

20 грудня ЗС РФ здійснили масований артилерійський обстріл Херсона. В ОВА повідомили про намагання ворожих ДРГ прорватися в районі Антонівського мосту.