"Кинжалов" не было: россияне запустили по Киеву пять баллистических "Искандеров" (фото, видео)

По последним данным, в результате ракетной атаки по столице один человек получил несовместимые с жизнью травмы. Одиннадцать человек ранены, пять из них госпитализированы, другим медики оказали помощь на месте.

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В пятницу, 20 декабря, около 7 часов утра российские войска совершили атаку на Киев, запустив 5 баллистических ракет типа "Искандер-М"/KN-23 с территории Воронежской и Брянской областей РФ. Все ракеты были уничтожены в небе над столицей. Однако обломки сбитых воздушных целей нанесли повреждения в пяти районах города, сообщают Воздушные силы ВСУ.

"В результате боевой работы противовоздушной обороной сбиты все пять баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23, которые российские преступники направили по Киеву", — говорится в сообщении.

Сначала в КМВА сообщили, что РФ, вероятно, выпустила по Киеву аэробаллистические ракеты "Кинжал" и баллистические ракеты типа "Искандер/KN-23". Однако позже упоминание о "Кинжале" из сообщения убрали, отметив, что враг, вероятно, применил баллистические ракеты.

Фото: Скриншот

Воздушные силы в 6:39 сообщали о взлете МиГ-31К, который является носителем ракет "Кинжал". О пусках этих ракет не сообщалось. Отбой угрозы МиГ-31К объявили в 7:41.

Фото: Скриншот

По последним данным от КГВА, в результате ракетной атаки по столице погиб один человек. Одиннадцать человек ранены, пять из них госпитализировали, другим медики оказали помощь на месте.

Ночная атака ракет и дронов

В ночь на 20 декабря Россия нанесла комбинированный удар, выпустив:

баллистическую ракета "Искандер-М" из Ростовской области;

авиационную ракету Х-59/69 из Курской области;

65 ударных беспилотников типа Shahed и дронов других типов из районов Брянск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск.

Силам ПВО удалось уничтожить 40 ударных дронов в Киевской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Черниговской, Запорожской и Днепропетровской областях. Еще 20 беспилотников-имитаторов были локально потеряны.

В результате ночной атаки повреждения получили частные дома, многоэтажки, медицинские учреждения, складские помещения и фермерские хозяйства в Киевской, Харьковской, Днепропетровской и Сумской областях.

Председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко сообщил о возгорании складских помещений в Бориспольском районе на площади почти 15 тысяч квадратных метров. Также обломками повреждены два частных дома в двух районах области.

В Кривом Роге Днепропетровской области из-за российской атаки пострадали шесть человек. Среди них — 15-летняя девочка. Ее и еще двух мужчин госпитализировали в состоянии средней тяжести, сообщил председатель ОГА Сергей Лысак.

Частично разрушен двухэтажный жилой дом. 3 многоквартирных и 17 частных домов повреждены. Разбиты окна в социальном учреждении и стационарном отделении больницы. Пациентов перевели в другие медучреждения. Кроме того, побиты более 20 транспортных средств.

Ракетный удар по Кривому Рогу 20 декабря Фото: Сергей Лысак / Telegram Ракетный удар по Кривому Рогу 20 декабря Фото: Сергей Лысак / Telegram

Напомним, в результате утренней ракетной атаки в Киеве поврежден костел Святого Николая.

20 декабря ВС РФ осуществили массированный артиллерийский обстрел Херсона. В ОВА сообщили о попытке вражеских ДРГ прорваться в районе Антоновского моста.