"Кинжалов" не было: россияне запустили по Киеву пять баллистических "Искандеров" (фото, видео)
По последним данным, в результате ракетной атаки по столице один человек получил несовместимые с жизнью травмы. Одиннадцать человек ранены, пять из них госпитализированы, другим медики оказали помощь на месте.
В пятницу, 20 декабря, около 7 часов утра российские войска совершили атаку на Киев, запустив 5 баллистических ракет типа "Искандер-М"/KN-23 с территории Воронежской и Брянской областей РФ. Все ракеты были уничтожены в небе над столицей. Однако обломки сбитых воздушных целей нанесли повреждения в пяти районах города, сообщают Воздушные силы ВСУ.
"В результате боевой работы противовоздушной обороной сбиты все пять баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23, которые российские преступники направили по Киеву", — говорится в сообщении.
Сначала в КМВА сообщили, что РФ, вероятно, выпустила по Киеву аэробаллистические ракеты "Кинжал" и баллистические ракеты типа "Искандер/KN-23". Однако позже упоминание о "Кинжале" из сообщения убрали, отметив, что враг, вероятно, применил баллистические ракеты.
Воздушные силы в 6:39 сообщали о взлете МиГ-31К, который является носителем ракет "Кинжал". О пусках этих ракет не сообщалось. Отбой угрозы МиГ-31К объявили в 7:41.
По последним данным от КГВА, в результате ракетной атаки по столице погиб один человек. Одиннадцать человек ранены, пять из них госпитализировали, другим медики оказали помощь на месте.
Ночная атака ракет и дронов
В ночь на 20 декабря Россия нанесла комбинированный удар, выпустив:
- баллистическую ракета "Искандер-М" из Ростовской области;
- авиационную ракету Х-59/69 из Курской области;
- 65 ударных беспилотников типа Shahed и дронов других типов из районов Брянск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск.
Силам ПВО удалось уничтожить 40 ударных дронов в Киевской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Черниговской, Запорожской и Днепропетровской областях. Еще 20 беспилотников-имитаторов были локально потеряны.
В результате ночной атаки повреждения получили частные дома, многоэтажки, медицинские учреждения, складские помещения и фермерские хозяйства в Киевской, Харьковской, Днепропетровской и Сумской областях.
Председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко сообщил о возгорании складских помещений в Бориспольском районе на площади почти 15 тысяч квадратных метров. Также обломками повреждены два частных дома в двух районах области.
В Кривом Роге Днепропетровской области из-за российской атаки пострадали шесть человек. Среди них — 15-летняя девочка. Ее и еще двух мужчин госпитализировали в состоянии средней тяжести, сообщил председатель ОГА Сергей Лысак.
Частично разрушен двухэтажный жилой дом. 3 многоквартирных и 17 частных домов повреждены. Разбиты окна в социальном учреждении и стационарном отделении больницы. Пациентов перевели в другие медучреждения. Кроме того, побиты более 20 транспортных средств.
Напомним, в результате утренней ракетной атаки в Киеве поврежден костел Святого Николая.
20 декабря ВС РФ осуществили массированный артиллерийский обстрел Херсона. В ОВА сообщили о попытке вражеских ДРГ прорваться в районе Антоновского моста.