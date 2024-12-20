Падение обломков зафиксировано в нескольких районах Киева. В результате повреждения тепломагистрали без тепла в столице осталось 630 жилых домов, 16 лечебных учреждений, 17 школ и 13 детских садов.

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В пятницу, 20 декабря, в результате комбинированной российской атаки на Киев погиб один человек, еще девять получили ранения, четверо из них были госпитализированы. Обновленные данные о пострадавших опубликовал городской голова столицы Виталий Кличко.

"9 пострадавших в результате вражеской атаки на столицу. Четырех из них госпитализировали. Также обнаружили тело одного погибшего", — написал он в Telegram o 09:19.

Фото: Виталий Кличко / Telegram

Почти часом ранее Кличко сообщал, что, по информации медиков, погибших нет.

Фото: Виталий Кличко / Telegram

В результате удара РФ по Киеву повреждена тепломагистраль в Голосеевском районе. Без тепла остались 630 жилых домов, 16 медицинских учреждений, 17 школ и 13 детских садов.

В КГВА уточнили, что зафиксировано падение обломков в Днепровском и Печерском районах. В последнем вероятно в результате падения обломков произошло возгорание в гараже. Информация уточняется.

Последствия удара РФ по Киеву Фото: ГСЧС Последствия удара РФ по Киеву Фото: ГСЧС

Ранее о местные власти сообщали о падении обломков в 3-х районах города — Голосеевском, Соломенском и Шевченковском.

Также пострадал костел Святого Николая. Фотожурналист издания "Телеграф" Ян Доброносов опубликовал кадры с места.

Напомним, 20 декабря ВС РФ атаковали Киев ракетами. По предварительным данным, было выпущено не менее 8 ракет "Кинжал" и "Искандер/KN-23.