Удар балістикою по Києву: є загиблий, постраждав костел Святого Миколая (фото, відео)
Падіння уламків зафіксовано у кількох районах Києва. Внаслідок пошкодження тепломагістралі без тепла у столиці залишилось 630 житлових будинків, 16 лікувальних закладів, 17 шкіл і 13 дитячих садочків.
У п'ятницю, 20 грудня, внаслідок комбінованої російської атаки на Київ загинула одна людина, ще дев’ять дістали поранення, четверо з них були госпіталізовані. Оновлені дані щодо потерпілих опублікував міський голова столиці Віталій Кличко.
"9 постраждалих внаслідок ворожої атаки на столицю. Чотирьох з них госпіталізували. Також виявили тіло одного загиблого", — написав він у Telegram o 09:19.
Майже годиною раніше Кличко повідомляв, що, за інформацією медиків, загиблих немає.
У результаті удару РФ по Києву пошкоджено тепломагістраль у Голосіївському районі. Без тепла залишилися 630 житлових будинків, 16 медичних установ, 17 шкіл і 13 дитячих садків.
У КМВА уточнили, що зафіксовано падіння уламків у Дніпровському та Печерському районах. В останньому ймовірно в наслідок падіння уламків сталось загорання в гаражі. Інформація уточняється.
Раніше про місцева влада повідомляла про падіння уламків в 3 районах міста — Голосіївському, Солом'янському і Шевченківському.
Також постраждав костел Святого Миколая. Фотожурналіст видання "Телеграф" Ян Доброносов опублікував кадри з місця.
Нагадаємо, 20 грудня ЗС РФ атакували Київ ракетами. За попередніми даними, було випущено щонайменше 8 ракет "Кинджал" та "Іскандер/KN-23.