Падіння уламків зафіксовано у кількох районах Києва. Внаслідок пошкодження тепломагістралі без тепла у столиці залишилось 630 житлових будинків, 16 лікувальних закладів, 17 шкіл і 13 дитячих садочків.

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У п'ятницю, 20 грудня, внаслідок комбінованої російської атаки на Київ загинула одна людина, ще дев’ять дістали поранення, четверо з них були госпіталізовані. Оновлені дані щодо потерпілих опублікував міський голова столиці Віталій Кличко.

"9 постраждалих внаслідок ворожої атаки на столицю. Чотирьох з них госпіталізували. Також виявили тіло одного загиблого", — написав він у Telegram o 09:19.

Фото: Віталій Кличко / Telegram

Майже годиною раніше Кличко повідомляв, що, за інформацією медиків, загиблих немає.

Фото: Віталій Кличко / Telegram

У результаті удару РФ по Києву пошкоджено тепломагістраль у Голосіївському районі. Без тепла залишилися 630 житлових будинків, 16 медичних установ, 17 шкіл і 13 дитячих садків.

У КМВА уточнили, що зафіксовано падіння уламків у Дніпровському та Печерському районах. В останньому ймовірно в наслідок падіння уламків сталось загорання в гаражі. Інформація уточняється.

Наслідки удару РФ по Києву Фото: ДСНС Наслідки удару РФ по Києву Фото: ДСНС

Раніше про місцева влада повідомляла про падіння уламків в 3 районах міста — Голосіївському, Солом'янському і Шевченківському.

Також постраждав костел Святого Миколая. Фотожурналіст видання "Телеграф" Ян Доброносов опублікував кадри з місця.

Нагадаємо, 20 грудня ЗС РФ атакували Київ ракетами. За попередніми даними, було випущено щонайменше 8 ракет "Кинджал" та "Іскандер/KN-23.