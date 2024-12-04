Росія має лише два полігони для запуску балістичних ракет середньої дальності: подробиці

Українська розвідка вважає, що Росія може здійснювати пуски балістичних ракет середньої дальності лише з "Капустиного Яру" та "Плесецьку".

Збройні сили Росії здатні запускати балістичні ракети середньої дальності лише з двох полігонів. Про це, як пише "Бабель", у відповідь на запит повідомили в Головному управлінні розвідки МОУ.

Росіяни можуть запускати балістику середньої дальності, тобто на відстань від 1000 до 5500 км, з 4-го Державного центрального міжвидового полігону Міноборони РФ "Капустин Яр" в Астраханській області.

Також під ці можливості підпадає 1-й Державний випробувальний космодром "Плесецк" в Архангельській області.

Окрім того, в ГУР зазначили, що опираючись на досвід виготовлення міжконтинентальних балістичних ракет "Ярс", у рік Росія може виробляти до 25 ракет.

"Капустин Яр"

4 ГЦМП був створений в 1946 році для випробувань перших радянських балістичних ракет. Площа полігону складає близько 650 км².

За відкритими даними, на полігоні було проведено як мінімум 11 ядерних вибухів, сумарна потужність яких становить приблизно 65 атомних бомб, скинутих на Хіросіму. Окрім ядерних випробувань, в там було підірвано 24 тис. керованих ракет, випробувані 177 зразків військової техніки, знищені 619 ракет РСД-10.

"Плесецьк"

Космодром, який було засновано у 1957 році як першу базу для межконтинентальних ракет Р-7 і Р-7А, займає площу 1762 км². З середини 1960-х років майданчик почали розвивати за ракетним і космічним напрямками.

Нагадаємо, 21 вересня на "Плесецьку" під час випробування вибухнула ядерна міжконтинентальна балістична ракета РС-28 "Сармат". На місці пускової шахти виник великий кратер майже 62 метрів завширшки.