Россия имеет только два полигона для запуска баллистических ракет средней дальности: подробности

Украинская разведка считает, что Россия может осуществлять пуски баллистических ракет средней дальности только с "Капустиного Яра" и "Плесецка".

Вооруженные силы России способны запускать баллистические ракеты средней дальности только с двух полигонов. Об этом, как пишет "Бабель", в ответ на запрос сообщили в Главном управлении разведки МОУ.

Россияне могут запускать баллистику средней дальности, то есть на расстояние от 1000 до 5500 км, с 4-го Государственного центрального межвидового полигона Минобороны РФ "Капустин Яр" в Астраханской области.

Также под эти возможности подпадает 1-й Государственный испытательный космодром "Плесецк" в Архангельской области.

Кроме того, в ГУР отметили, что опираясь на опыт изготовления межконтинентальных баллистических ракет "Ярс", в год Россия может производить до 25 ракет.

"Капустин Яр"

4 ГЦМП был создан в 1946 году для испытаний первых советских баллистических ракет. Площадь полигона составляет около 650 км².

По открытым данным, на полигоне было проведено как минимум 11 ядерных взрывов, суммарная мощность которых составляет примерно 65 атомных бомб, сброшенных на Хиросиму. Кроме ядерных испытаний, там было взорвано 24 тыс. управляемых ракет, испытаны 177 образцов военной техники, уничтожены 619 ракет РСД-10.

"Плесецк"

Космодром, который был основан в 1957 году как первая база для межконтинентальных ракет Р-7 и Р-7А, занимает площадь 1762 км². С середины 1960-х годов площадку начали развивать по ракетным и космическим направлениям.

Напомним, 21 сентября на "Плесецке" во время испытания взорвалась ядерная межконтинентальная баллистическая ракета РС-28 "Сармат". На месте пусковой шахты возник большой кратер почти 62 метров в ширину.