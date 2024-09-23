Кратер 62 метра в ширину: аналитик показал снимки после неудачного запуска ракеты "Сармат"

На кадрах, которые обнародовал OSINT-аналитик Джордж Баррос, можно заметить первые последствия российского провала на космодроме Плесецк. Ракета, вероятнее всего, взорвалась вскоре после зажигания или запуска.

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В сети появились новые спутниковые снимки неудачного запуска ракеты "Сармат", которой Россия пыталась запугать весь мир. Их опубликовал OSINT-аналитик Джордж Баррос на своей странице в социальной сети Х (бывш. Twitter).

Новые кадры, которые были сделаны компанией Maxar, свидетельствуют, что запуск межконтинентальной ракеты на космодроме Плесецк был действительно неудачным и привел к последствиям для противника.

"На месте пусковой шахты виден большой кратер (около 62 метров в ширину), а на стартовой площадке и вокруг нее — обширные повреждения, свидетельствующие о том, что ракета взорвалась вскоре после зажигания или запуска", — написал Джордж Баррос.

Отдельно OSINT-аналитик добавил, что в лесу к востоку от стартового комплекса продолжаются небольшие пожары, а рядом с разрушенной шахтой находятся несколько пожарных машин.

Напомним, 19 сентября в Госдуме РФ пригрозили Европе баллистическим ударом ракетой "Сармат", которая якобы долетит до Страсбурга за 3 минуты. Спикер российской Госдумы Вячеслав Володин заявил, что призыв Европарламента снять ограничения на удары Украины вглубь РФ "ведет к мировой войне с использованием ядерного оружия".

Спустя несколько дней произошло неудачное испытание ракеты "Сармат", которое оказалось пятым по счету. Пока что только один пуск, осуществленный в апреле 2022-го, увенчался успехом.

23 сентября сообщилось, что эксперт озвучил детали провала при запуске ракеты РС-28 "Сармат". По мнению руководителя программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павла Лакийчука, непредсказуемое оружие противника представляет куда большую угрозу, чем высокоточные ракеты. К примеру, при испытании "Булавы" норвежцы наблюдали необъяснимые природные явления.