Кратер 62 метри завширшки: аналітик показав знімки після невдалого запуску ракети "Сармат"

На кадрах, які оприлюднив OSINT-аналітик Джордж Баррос, можна побачити перші наслідки російського провалу на космодромі Плесецьк. Ракета, найімовірніше, вибухнула незабаром після запалювання або запуску.

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У мережі з'явилися нові супутникові знімки невдалого запуску ракети "Сармат", якою Росія намагалася залякати весь світ. Їх опублікував OSINT-аналітик Джордж Баррос на своїй сторінці в соціальній мережі Х (колишній Twitter).

Нові кадри, які були зроблені компанією Maxar, свідчать, що запуск міжконтинентальної ракети на космодромі Плесецьк був справді невдалим і спричинив наслідки для противника.

"На місці пускової шахти видно великий кратер (майже 62 метрів завширшки), а на стартовому майданчику і навколо нього — значні пошкодження, які свідчать про те, що ракета вибухнула незабаром після запалювання або запуску", — написав Джордж Баррос.

Окремо OSINT-аналітик додав, що в лісі на схід від стартового комплексу тривають невеликі пожежі, а поруч зі зруйнованою шахтою перебувають кілька пожежних машин.

Нагадаємо, 19 вересня у Держдумі РФ пригрозили Європі балістичним ударом ракетою "Сармат", яка нібито долетить до Страсбурга за 3 хвилини. Речник російської Держдуми В'ячеслав Володін заявив, що заклик Європарламенту зняти обмеження на удари України вглиб РФ "веде до світової війни з використанням ядерної зброї".

Через кілька днів відбулося невдале випробування ракети "Сармат", яке виявилося п'ятим. Поки що лише один пуск, здійснений у квітні 2022-го, увінчався успіхом.

23 вересня повідомлялося, що експерт озвучив деталі провалу під час запуску ракети РС-28 "Сармат". На думку керівника програм з безпеки Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павла Лакійчука, непередбачувана зброя противника становить значно більшу загрозу, ніж високоточні ракети. Наприклад, під час випробування "Булави" норвежці спостерігали незрозумілі природні явища.