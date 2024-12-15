Папа Римський у новій молитві назвав українців та росіян "двоюрідними братами" (скриншот)

Понтифік зазначив, що "війна — це завжди поразка" і помолився за те, щоб український і російський народи "прийшли до взаєморозуміння". В Україні слова голови католицької церкви поки не коментували.

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У неділю, 15 грудня, Папа Римський Франциск прибув на французьку Корсику з нагоди завершення конгресу "Народне благочестя Середземномор'я". Понтифік помолився за мир у світі та назвав українців і росіян "двоюрідними братами". Про це повідомляє Vatican News.

Звертаючись до єпископів, духовенства та вірян, які зібралися на Корсиці, Папа Франциск повторив свій заклик до миру для всіх країн, що страждають від війни та конфліктів.

"Мир для Палестини, для Ізраїлю, для Лівану, для Сирії, для всього Близького Сходу! Мир для змученої М’янми", — сказав він.

Під час молитви до Пресвятої Богородиці про "довгоочікуваний мир для українського народу і російського народу", понтифік сказав: "Вони брати, двоюрідні брати. Нехай вони прийдуть до взаєморозуміння! Війна — це завжди поразка. Мир усьому світу!", — цитує Папу Римського сайт Ватикану.

Реакція України

В Україні наразі не було офіційних заяв з приводу слів Папи Римського. Не висловлювався з цього приводу поки і посол України у Ватикані Андрій Юраш.

13 грудня у Ватикані Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній зустрічався із Папою Римським Франциском. Предстоятель ПЦУ привітав подякував понтифіку за гуманітарні ініціативи Святого Престолу, спрямовані на допомогу постраждалим від російської агресії проти України, українським біженцям та вимушеним переселенцям.

Заяви Папи Римського про війну в Україні

Папа Франциск із самого початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну неодноразово висловлювався щодо війни. Зокрема закликав до миру, обміну полоненими, діалогу та припинення насильства. Його слова піддають критиці в Україні через відсутність чіткішого розмежування між Росією як країною-агресоркою та Україною, як державою, на яку напали.

До прикладу, 30 липня 2023 року понтифік у своєму зверненні до вірян назвав їх "братами", коли закликав Росію не перешкоджати Україні експортувати зерно зі своїх морських портів.

9 березня Папа Франциск говорив, що Україна має знайти сміливість викинути "білий прапор" перед Росією. Він вважав, що сторона, яка програє у конфлікті, повинна визнати це і погодитися на мирні переговори. Згодом у Ватикані пояснили, що понтифік закликав до припинення вогню та переговорів, а не до капітуляції України.

Нагадаємо, 20 листопада у Всесвітній день дитини Олена Зеленська зустрілася з Папою Римським Франциском. Під час особистої аудієнції у Ватикані перша леді розказала понтифіку, що Росія щодня вбиває і катує мирних українців.

14 червня зустріч з Папою Римським мав Володимир Зеленський. Глава держави поінформував понтифіка про наслідки російської агресії проти України, ситуацію в енергетиці, а також "Формулу миру". Також вони бачилися 11 жовтня.