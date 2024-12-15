Папа Римский в новой молитве назвал украинцев и россиян "двоюродными братьями" (скриншот)

Понтифик отметил, что "война — это всегда поражение" и помолился за то, чтобы украинский и российский народы "пришли к взаимопониманию". В Украине слова главы католической церкви пока не комментировали.

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В воскресенье, 15 декабря, Папа Римский Франциск прибыл на французскую Корсику по случаю завершения конгресса "Народное благочестие Средиземноморья". Понтифик помолился за мир в мире и назвал украинцев и россиян "двоюродными братьями". Об этом сообщает Vatican News.

Обращаясь к епископам, духовенству и верующим, собравшимся на Корсике, Папа Франциск повторил свой призыв к миру для всех стран, страдающих от войны и конфликтов.

"Мир для Палестины, для Израиля, для Ливана, для Сирии, для всего Ближнего Востока! Мир для измученной Мьянмы", — сказал он.

Во время молитвы к Пресвятой Богородице о "долгожданном мире для украинского народа и русского народа", понтифик сказал: "Они братья, двоюродные братья. Пусть они придут к взаимопониманию! Война — это всегда поражение. Мир всему миру!", — цитирует Папу Римского сайт Ватикана.

Реакция Украины

В Украине пока не было официальных заявлений по поводу слов Папы Римского. Не высказывался по этому поводу пока и посол Украины в Ватикане Андрей Юраш.

13 декабря в Ватикане Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний встречался с Папой Римским Франциском. Предстоятель ПЦУ поблагодарил понтифика за гуманитарные инициативы Святого Престола, направленные на помощь пострадавшим от российской агрессии против Украины, украинским беженцам и вынужденным переселенцам.

Заявления Папы Римского о войне в Украине

Папа Франциск с самого начала полномасштабного вторжения России в Украину неоднократно высказывался о войне. В частности призывал к миру, обмену пленными, диалогу и прекращению насилия. Его слова подвергают критике в Украине из-за отсутствия более четкого разграничения между Россией как страной-агрессором и Украиной, как государством, на которое напали.

К примеру, 30 июля 2023 года понтифик в своем обращении к верующим назвал их "братьями", когда призвал Россию не препятствовать Украине экспортировать зерно из своих морских портов.

9 марта Папа Франциск говорил, что Украина должна найти смелость выбросить "белый флаг" перед Россией. Он считал, что сторона, которая проигрывает в конфликте, должна признать это и согласиться на мирные переговоры. Впоследствии в Ватикане объяснили, что понтифик призвал к прекращению огня и переговоров, а не к капитуляции Украины.

Напомним, 20 ноября во Всемирный день ребенка Елена Зеленская встретилась с Папой Римским Франциском. Во время личной аудиенции в Ватикане первая леди рассказала понтифику, что Россия ежедневно убивает и пытает мирных украинцев.

14 июня встречу с Папой Римским провел Владимир Зеленский. Глава государства проинформировал понтифика о последствиях российской агрессии против Украины, ситуации в энергетике, а также "Формуле мира". Также они виделись 11 октября.